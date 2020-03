Tim e Google insieme per il cloud

Le due società lavoreranno insieme per creare nuovi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido – Anche grazie a questo accordo, Tim punta a raggiungere un fatturato di un miliardo entro il 2024

Tim ha firmato un accordo con Google Cloud per dare vita a una collaborazione tecnologica congiunta. Lo annunciano le società in una nota, spiegando che l’intesa arriva in seguito al memorandum of understanding siglato lo scorso novembre.

In particolare, Tim e Google Cloud lavoreranno insieme per creare nuovi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido. L’obiettivo della società italiana è rafforzarsi ulteriormente nei servizi di cloud ed edge computing, così da far accelerare la crescita dei ricavi da servizi tecnologici e raggiungere un fatturato da un miliardo (con Ebitda a 0,4 miliardi) entro il 2024.

“Questa partnership strategica con Google colloca Tim come punto di riferimento in Italia nel cloud ed edge computing, due mercati che saranno sempre più importanti con la progressiva implementazione del 5G e dell’Intelligenza Artificiale – commenta l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi – Scegliendo di unire le nostre forze con un leader tecnologico e innovativo riconosciuto a livello mondiale confermiamo il nostro impegno a promuovere e accompagnare il progresso digitale del Paese”.

Thomas Kurian, numero uno di Google Cloud, si dice invece orgoglioso “di questa partnership con Tim che permetterà di aiutare i clienti in Italia ad accelerare la loro trasformazione digitale”.

Intanto, Tim conferma gli investimenti per l’innovazione e la realizzazione di nuovi data center. Va avanti anche lo sviluppo di nuove competenze in ambito cloud, anche attraverso assunzioni e un piano di formazione che coinvolgerà 6mila dipendenti.

In base ai nuovi accordi, prosegue la nota, le due società metteranno in campo iniziative congiunte per aiutare le imprese italiane, di tutte le dimensioni e di tutti i settori, a sfruttare più rapidamente i vantaggi delle tecnologie cloud. Rientrano nel progetto anche la pubblica amministrazione e i servizi governativi.

Per accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti per i clienti, gli ingegneri di Tim e Google Cloud lavoreranno a stretto contatto.