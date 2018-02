Tim fa ballare 1.372 robot e si aggiudica il Guinness dei Primati

1.372 RobotTim hanno ballato contemporaneamente per 1 minuto e 30 secondi durante le riprese di uno spot che andrà in onda venerdì prossimo, durante la quarta serata del Festival di Sanremo su Rai1.

Tim si aggiudica il Guinness dei Primati: 1.372 RobotTim hanno ballato contemporaneamente per 1 minuto e 30 secondi durante le riprese di uno spot che andrà in onda venerdì prossimo, durante la quarta serata del Festival di Sanremo su Rai1. I RobotTim, controllati da un unico smartphone grazie alla rete di TIM, hanno eseguito tutti insieme gli stessi passi di danza sulle note di ‘Another day of sun’.

Sui 1.372 RobotTim sono state installate schede hardware realizzate da Olivetti per consentire il ballo in simultanea programmandone i passi scelti per l’occasione dal coreografo Laccio. Un giudice del Guinness dei Primati ha certificato l’effettivo numero dei robot coinvolti nella danza. Tim supera così il record precedentemente detenuto dall’azienda cinese WL Intelligent Technology Co. che aveva fatto ballare simultaneamente 1.069 robot lo scorso agosto.

Un importante primato che si aggiunge all’eccellente copertura della rete Lte di Tim che assicura capacità trasmissiva sempre più performante, garantendo altissimi livelli di velocità per l’utilizzo di applicazioni in tempo reale.