Tiffany & Co e Patek Philippe insieme per una serie limitata di 170 Nautilus

L’11 dicembre, la casa d’aste Phillips offrirà in asta il primo e unico segnatempo attualmente disponibile della serie limitata Patek Philippe Ref. 5711/1A-018 Orologi da polso Nautilus in acciaio inossidabile con quadranti Tiffany Blue

Per commemorare i 170 anni di collaborazione tra Patek Philippe e Tiffany & Co., verrà prodotta una serie limitata di 170 orologi in totale, ciascuno con il doppio marchio di entrambe le società, “Tiffany & Co“. a ore 6 abbinato a Patek Philippe a ore 12. I restanti 169 orologi saranno disponibili sul mercato solo dopo la vendita di questo primo segnatempo da parte di Phillips.

Stimato oltre $ 50.000, questo Tiffany Blue® Nautilus aprirà l’asta di orologi di New York 2021 al 432 di Park Avenue.





La leggibilità del quadrante con la goffratura orizzontale in rilievo, elemento distintivo di Nautilus, è amplificata dagli indici a bastone e dalle lancette delle ore e dei minuti a bastone luminescenti, tutti in oro bianco annerito. Il design inimitabile della cassa, della lunetta e del bracciale integrato in acciaio è enfatizzato dalla raffinata sequenza di maglie satinate e lucide applicate a mano in un processo che richiede 55 passaggi di produzione per ogni orologio. La robusta custodia è impermeabile fino a 120 metri. Ospita il calibro a carica automatica 26-330 S C, un movimento che presenta varie innovazioni tecniche e ottimizzazioni, nonché un meccanismo di arresto dei secondi che consente di impostare l’ora con la precisione di un secondo. Nel 1851, Patek Philippe e Tiffany & Co. hanno stretto un accordo che ha reso il gioielliere americano il primo partner di vendita al dettaglio ufficiale per gli orologi Patek Philippe nel mercato statunitense. Il fondello in cristallo di zaffiro della serie limitata reca l’iscrizione commemorativa “170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & Co. – Patek Philippe”. Rende omaggio alla visione condivisa di 170 anni e ai legami storici che legano Patek Philippe con gli Stati Uniti. Oggi, Tiffany & Co. è l’unico rivenditore al mondo il cui nome appare su un quadrante Patek Philippe, rendendo ogni orologio firmato Tiffany estremamente ricercato. Nel corso del XIX, XX e XXI secolo molto è cambiato, ma il rapporto tra Tiffany & Co. e Patek Philippe è solo cresciuto. Il presente lotto è una rara e straordinaria serie limitata di Nautilus che esemplifica la forza della loro collaborazione di lunga data ed è certo che delizierà qualsiasi appassionato di orologi. Il Nautilus referenza 5711 è la versione moderna del primo orologio da polso sportivo di lusso di Patek Philippe, lanciato originariamente nel 1976. Questa icona casual ed elegante è stata presentata per la prima volta nel 2006 e sarà ritirata dalla collezione nel 2022. Dopo l’asta dell’11 dicembre, i restanti orologi della serie saranno disponibili esclusivamente attraverso le sedi Tiffany di New York, Beverly Hills e San Francisco che portano Patek Philippe.

Il 100% dei proventi della vendita andrà a beneficio di The Nature Conservancy, una delle organizzazioni ambientaliste mondiali più apprezzate.

Aurel Bacs, Senior Consultant, Bacs & Russo, ha dichiarato: “Fin dalla mia adolescenza e dai primi giorni come amante degli orologi, sono cresciuto vedendo il Nautilus con il suo design sottile e senza tempo e i colori tenui del quadrante come il blu intenso e lo champagne, in seguito il bianco. e più recentemente verde oliva. Ricordo che sono rimasto a bocca aperta quando mi è stata mostrata per la prima volta l’immagine di quest’ultima e ultima iterazione del 5711 e non potevo credere ai miei occhi. L’introduzione di un audace colore pastello abbinato al logo Tiffany & Co. era inimmaginabile per me. Non solo è una novità assoluta per un Nautilus, ma anche per qualsiasi orologio da polso Patek Philippe. È rivoluzionario e rivoluzionario come quando la Pop Art di Warhol e Lichtenstein ha scritto un nuovo capitolo per le arti visive o quando Elvis Presley ha creato un genere musicale completamente nuovo.“