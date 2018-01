Teufelberger-Redaelli unificano il brand dopo la fusione

Dopo aver comunicato la fusione lo scorso aprile, i due gruppi leader nella produzione e commercializzazione di funi d’acciaio si presentano sul mercato con il brand unificato “Teufelberger-Redaelli”

Teufelberger e Redaelli hanno annunciato l’unione dei propri brand sul mercato nel business delle funi d’acciaio. Con questa mossa si conferma la volontà di creare un “un polo di eccellenza nella progettazione e produzione di funi speciali d’acciaio ad alte prestazioni in virtù di un portafoglio prodotti perfettamente complementare”.

Il nuovo brand Teufelberger-Redaelli rappresenta l’evoluzione del percorso iniziato con l’annuncio dell’acquisizione nel gennaio 2017 e proseguito con il closing avvenuto lo scorso aprile. Il design consentirà ai due brand di mantenere i propri segni distintivi inalterati.

Allo stesso tempo, mentre Teufelberger-Redaelli punterà ai mercati internazionali, nel mercato domestico, TECI, divisione di Redaelli che commercializza le funi sul mercato italiano, amplia la propria gamma di vendita con la distribuzione in Italia anche delle funi Teufelberger e dei sistemi anticaduta del Gruppo. Redaelli, nonostante l’operazione, continuerà ad operare con il proprio brand nel settore delle tensostrutture, non coperto da Teufelberger.

Il brand Teufelberger-Redaelli riunisce due aziende che insieme contano oltre 400 anni di expertise e che sono in grado di proporre al mercato una vasta gamma di funi d’acciaio speciali ad alto valore tecnologico.

L’offerta dei due gruppi si rivolge ad una serie di applicazioni per le attività offshore e on-shore per il settore oil&gas, per il trasporto persone e materiali, per l’industria mineraria, per il sollevamento industriale, per i

sistemi di sicurezza nonché nella progettazione e produzione di innovativi sistemi per il sollevamento.