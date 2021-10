Tessile, Tip sale al 25% del gruppo Limonta

La holding di Giovanni Tamburi ha sottoscritto l’accordo con l’azienda che rappresenta un’eccellenza a livello europeo nel settore

Tamburi Investment Partner (Tip), gruppo industriale quotato in Borsa al segmento Star, ha sottoscritto un accordo vincolante con la famiglia Limonta per l’ingresso al 25% del capitale del gruppo del settore tessile, in parte mediante aumento di capitale ed in parte mediante acquisto azioni. L’investimento complessivo sarà di circa 89 milioni di euro.

Limonta è uno dei protagonisti a livello europeo nell’alto di gamma del tessile, con un fatturato stimato per il 2021 di oltre 160 milioni e circa 850 dipendenti. Dispone di una filiera tessile completa, che si combina con le tecnologie di resinatura, spalmatura, coagulazione e stampa, con particolare focus sullo sviluppo di prodotti sostenibili. Secondo una nota del gruppo guidato da Giovanni Tamburi, la coesistenza di queste due anime produttive e tecnologiche rende Limonta un unicum nel panorama competitivo internazionale dei tessuti uniti, jacquard e spalmati per abbigliamento, accessori e arredamento.

L’azienda ha inoltre sviluppato capacità, know how ed una vasta gamma di lavorazioni e soluzioni tecniche innovative che, unite ad un consolidato orientamento alle tematiche ESG – in termini di rispetto e tutela dell’ambiente, iniziative sociali e per i dipendenti e gestione responsabile della catena di fornitura – le permettono di posizionarsi quale partner strategico di tutte le più grandi maison internazionali del lusso.