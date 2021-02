Tessile, Albini e Beste diventano partner

I due cotonifici uniscono le loro forze: la partnership sarà a 360 e prevede in particolare lo scambio di know how, ma anche di prodotti.

E’ un’alleanza tra due vere e proprie eccellenze italiane, che si concretizzerà in diverse iniziative a 360 gradi, quella da poco siglata tra il cotonificio bergamasco Albini e quello pratese Beste. “Si tratta – spiega una nota congiunta – di un’alleanza strategica volta a intraprendere iniziative sinergiche e innovative, grazie a uno scambio virtuoso di know-how e allo sviluppo comune di nuovi prodotti e progetti”. In un momento di grande difficoltà per il settore tessile e in generale per l’economia, due campioni del made in Italy uniscono dunque le loro forze per immaginare di valorizzare ulteriormente i loro marchi, a maggior ragione in un contesto dove “vincere da soli” non è facile.

Questa collaborazione, che prevede anche lo scambio di prodotti, “vuole promuovere una più ampia e virtuosa visione per il consolidamento e la valorizzazione del Made in Italy, con l’obiettivo concreto di aumentare efficienza e qualità dei processi produttivi e rafforzare la competitività sui mercati internazionali”, prosegue il comunicato stampa. Le due realtà tra l’altro, pur avendo lo stesso business, sono diverse tra loro: Albini è un gruppo storico, fondato nel 1876 ad Albino (Bergamo), ancora guidato dalla famiglia del fondatore, ed è il maggior produttore europeo di tessuti per camiceria, specializzato nello sviluppo di tessuti in fibre naturali di alta gamma. Beste è una realtà più giovane, fondata nel 1992 dall’imprenditore pratese Giovanni Santi, e specializzata nei materiali e nei finissaggi.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Beste, una solida e innovativa realtà del tessile italiano e riferimento del distretto pratese, che come noi è costantemente alla ricerca di tecnologie nuove e investe continuamente in strategie per rinnovarsi. In un settore estremamente competitivo come il nostro e in un momento così difficile e delicato come l’attuale, è fondamentale fare squadra per garantire un vero rilancio del tessile. Siamo convinti che questa alleanza avrà successo e potrà essere un esempio per altre eccellenze della filiera”, commenta Fabio Tamburini, CEO di Albini.

“Quella con Albini Group è una partnership complementare, che ci permetterà di valorizzare i nostri prodotti in modo reciproco e vincente. Grazie a sinergie concrete è possibile arrivare sul mercato più forti, assicurando la massima qualità e il servizio eccellente che da sempre contraddistinguono il nostro Made in Italy”, aggiunge Giovanni Santi, Presidente & CEO di Beste.