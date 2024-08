Tessile-Abbigliamento in Italia: quadro critico per il primo semestre 2024, le previsioni richiedono un nuovo modello sostenibile

Già nella seconda metà del 2023 si era registrato un rallentamento ma in questo primo semestre 2024 la situazione sembra peggiorata con il 75% delle aziende che registrano flessioni del fatturato. E c’è chi ha registrato contrazioni superiori al 20%



L’indagine è stata condotta dall’Ufficio Studi Economici e Statistici di Sistema Moda Italia sulle imprese

del Tessile-Abbigliamento e dipinge un quadro critico dell’andamento del settore nel primo semestre del 2024. Dopo un risultato critico dei primi sei mesi 2024 si prospetta del che anche il prossimo trimestre e proprio a parere degli imprenditori rischia ancora non essere a positivo a causa del peggioramento delle condizioni di mercato. Di conseguenza, si stima che i primi nove mesi del 2024 si chiuderanno con una flessione del fatturato complessivo del settore intorno al -6,2%.

Occupazione e ammortizzatori sociali

Nonostante una leggera flessione del personale in alcune aziende, il livello occupazionale complessivo si è mantenuto relativamente stabile nel primo semestre. Tuttavia, il ricorso agli ammortizzatori sociali è stato importante, con il 26% delle aziende che ne ha fatto uso, interessando in molti casi una quota elevata di lavoratori.

Previsioni per il futuro

Il 64% prevede degli imprenditori vede una chiusura d’anno sotto i livelli del 2023, mentre solo l’11% si aspetta un miglioramento. La maggior parte degli operatori (70%) ritiene che una ripresa del settore non avverrà prima dell’inizio del 2025. Per il settore tessile-abbigliamento la situazione appare complessa e caratterizzata con una contrazione della domanda e da un clima di incertezza tra gli imprenditori. Saranno necessarie misure urgenti per sostenere le imprese e favorire una ripresa del settore.

Tessile Ratti SpA- Società Benefit

“Il periodo storico che stiamo vivendo pone l’industria del Tessile&Moda di fronte a sfide crescenti: occorre dare un nuovo impulso all’intera filiera produttiva attraverso misure ad hoc, rafforzando i rapporti strategici con l’Europa e i mercati di riferimento”, spiega Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia: “La centralità del Sistema Moda e il suo essere emblema del made in Italy rendono urgente l’adozione di un piano strategico a tutela del capitale creativo, di quello umano e delle capacità tecnologiche industriali. Ciò dovrà avvenire anche attraverso l’accelerazione di normative fondamentali per la creazione di un nuovo modello produttivo e sostenibile per l’industria”.

Qui sotto il report con ANALISI CONGIUNTURALE 2024