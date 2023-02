Tesi di laurea magistrale: premiate le migliori sulla proprietà industriale

Il Tesi Contest, arrivato alla decima edizione, è ideato e organizzato dallo Studio Torta e patrocinata dall’Unione Industriali Torino

Si è tenuta, oggi giovedì 2 febbraio, nella sede dell’Unione Industriali Torino, la cerimonia finale del “Tesi Contest” il premio dedicato alle migliori tesi di laurea magistrale in tema di proprietà industriale.

Il Contest, giunto alla decima edizione, è ideato e organizzato dallo Studio Torta, studio di consulenza in proprietà intellettuale e intellettuale e patrocinata dall’Unione Industriali Torino.

I premiati della decima edizione

I premiati di questa decima edizione sono:

Dott. Federico Bruno , dell’Università di Trento, con una tesi intitolata: “Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un’analisi comparata”

Dott. Matteo Mansi, dell'Università di Pavia, con una tesi intitolata: "Intelligenza artificiale e diritto dei brevetti: le criticità nella tutela dei sistemi di IA"

Dott. Angelo Rainone, dell'Università degli Studi di Torino, con una tesi intitolata: "La disciplina della blockchain e le sue implicazioni pratico-applicative: il caso del diritto d'autore"

“Individuare e valorizzare le migliori tesi di laurea magistrale nell’ambito della proprietà industriale è un’opera meritoria che testimonia la grande attenzione dello Studio Torta nel contribuire alla scoperta e alla affermazione dei migliori talenti italiani in un campo che per noi imprenditori è strategico. Per questo patrociniamo il premio e ospitiamo sempre con grande piacere qui all’Unione Industriali la cerimonia finale del ‘Tesi Contest’. Per me è anche un’occasione graditissima di fare la conoscenza con ragazzi molto in gamba e dal futuro promettente” ha commentato Giorgio Marsiaj, Presidente dell’Unione Industriali Torino.

“Siamo molto felici di aver raggiuto il traguardo dei 10 anni per questa iniziativa. Ciò costituisce per noi motivo di orgoglio e conferma il valore di questa iniziativa, nata per stimolare la diffusione della cultura della proprietà industriale nel nostro Paese, agevolando il dialogo tra università, professionisti e imprese” ha dichiarato Mauro Eccetto, Presidente di Studio Torta.