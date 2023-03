Terzo settore: Unicredit premia 177 organizzazioni no profit

Si è conclusa la quattordicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Un gesto che ci rende comunità”, che ha visto premiate 177 organizzazioni non profit tra le 1200 che hanno preso parte all’iniziativa

UniCredit ha concluso la quattordicesima edizione della sua campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Un gesto che ci rende comunità”, che ha visto premiate ben 177 organizzazioni non profit tra le 1200 che hanno partecipato all’iniziativa. Grazie alla raccolta solidale realizzata coi Fondi UniCredit Carta E attraverso il sito www.ilmiodono.it, sono stati raccolti oltre 86.000 voti in 58 giorni, con una media giornaliera di quasi 1.500 voti e 175.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 8.000 sostenitori.

La piattaforma web “ilmiodono” e il progetto Carte E

La piattaforma web www.ilmiodono.it è stata creata da UniCredit con lo scopo di mettere in contatto le organizzazioni non profit con una vasta platea di donatori che, in modo semplice e sicuro, possono contribuire con una donazione in ogni momento. Il progetto Carta E, attivo dal 2005, è un progetto di solidarietà di UniCredit legato all’utilizzo di carte di credito ‘Etiche’. Questo progetto di beneficenza, interamente a carico della banca, prevede che il 2 per mille delle spese effettuate nel mese – con una delle carte di credito ‘etiche’ emesse dalla Banca – vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili.

I 200 mila euro di questa edizione, sommati agli importi delle precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni, portano a oltre 4 milioni di euro la somma complessivamente distribuita dal 2010, grazie all’iniziativa della banca a favore delle organizzazioni del terzo settore. UniCredit metterà a disposizione questi fondi del fondo Carta Etica per iniziative di solidarietà sul territorio.

Le organizzazioni non profit premiate

I primi tre premiati della nuova edizione sono:

Fondazione Banco Alimentare Onlus che, dal 1989, coordina e guida la Rete Banco Alimentare su tutto il territorio nazionale. In prima linea soprattutto durante questo periodo di emergenza sanitaria globale, la Fondazione promuove il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative.

che, dal 1989, coordina e guida la Rete Banco Alimentare su tutto il territorio nazionale. In prima linea soprattutto durante questo periodo di emergenza sanitaria globale, la Fondazione promuove il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative. Cooperativa Sociale Paradigma scs Onlus di Torino che sviluppa sia modelli scientifici di intervento sia progetti sociali a favore di persone disabili e di minori, promuovendo nel contempo attività di formazione.

di Torino che sviluppa sia modelli scientifici di intervento sia progetti sociali a favore di persone disabili e di minori, promuovendo nel contempo attività di formazione. A.I.C.D.A. ODV (Associazione Italiana Cittadini e Disabili Attivi) di Bella (PZ). L’associazione, composta per la maggior parte da volontari con disabilità, si occupa di integrazione e inclusione, attraverso eventi sportivi, turistici, percorsi culturali, educazione alimentare e iniziative di beneficenza.

Alle tre associazioni andranno 12.000 euro ciascuno di donazioni Unicredit. La classifica completa è disponibile sul sito www.ilMioDono.it.