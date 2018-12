Terremoto Catania, Unicredit sostiene Comuni colpiti

Tra le iniziative previste, la banca offrirà, a partire dalla prossima settimana, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese.

A seguito del terremoto verificatosi nei giorni scorsi nella provincia di Catania, che ha causato numerosi e ingenti danni nei comuni colpiti, la banca Unicredit, molto presente in Sicilia, ha lanciato un segnale di solidarietà impegnandosi a sostenere le persone e le imprese danneggiate dal sisma. Il pacchetto di misure straordinarie verrà attivato per i Comuni interessati in provincia di Catania (Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea).

Tra le iniziative previste, Unicredit offrirà, a partire dalla prossima settimana, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese, con sede legale/operativa nelle zone colpite dal terremoto che abbiano subito danni, e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti in uno dei comuni interessati danneggiati dall’evento. Inoltre, per far fronte alle prime e più urgenti necessità, la banca metterà a disposizione un “Prestito Sostegno” con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni colpiti dal movimento tellurico che abbiano subito danni e il “Pacchetto nuovo credito alle imprese” con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei comuni interessati dall’evento.

Tutte le filiali Unicredit presenti sul territorio potranno illustrare ai clienti le procedure necessarie per l’ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e per ulteriori informazioni.