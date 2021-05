Terna, un nuovo elettrodotto sottomarino per l’Elba

La società che gestisce la rete elettrica nazionale annuncia un investimento da 90 milioni per collegare Portoferraio a Piombino

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, continua nella sua azione di ammodernamento delle infrastrutture, anche nelle località montane e nelle isole. L’ultimo investimento annunciato, che rientra nel maxi piano da 9 miliardi per il prossimo quinquennio, riguarda l’isola d’Elba, in Toscana, che sarà raggiunta da un nuovo elettrodotto sotterraneo lungo 37 km (di cui 34 km sottomarini e altri 3 km interrati) che la collegherà alla terraferma, per la precisione al Comune di Piombino. L’opera vale 90 milioni di euro ed è stata autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica.

“Un’infrastruttura strategica che porterà a raddoppiare le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell’isola d’Elba. Il nuovo elettrodotto da 132 kV contribuirà a migliorare la qualità dell’infrastruttura locale, garantendo importanti benefici in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità dell’intera isola, caratterizzata da elevati consumi elettrici nel periodo estivo”, spiega Terna in una nota. Il cavo sarà completamente ecologico, grazie alla tecnica della perforazione teleguidata (TOC), che permette di installare la tubazione limitando l’interferenza con le piante acquatiche e annullando l’impatto dei lavori sul litorale. Terminate le attività di posa, Terna provvederà all’integrale ripristino dello stato dei luoghi, lasciando pertanto intatta la configurazione geomorfologica paesaggistica.

L’intervento rientra nel quadro degli investimenti pari a 515 milioni di euro previsti da Terna nei prossimi 5 anni in Toscana. I cantieri partono già nelle prossime settimane.