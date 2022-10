Terna sottoscrive linea di credito per 100 milioni di euro legata a indicatori Esg

La linea di credito consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e conferma il forte impegno in ambito sostenibilità

Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto un Credit Facility Agreement ESG linked per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro. La linea di credito avrà una durata di 3 anni, con un tasso d’interesse legato all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il finanziamento è stato sottoscritto con SMBC Bank EU AG – Milan Branch (controllata dalla società finanziaria giapponese Sumitomo Mitsui Financial Group).

Ieri il titolo in Borsa ha chiuso in calo dell’1,51 pc a 6,15 euro

L’operazione conferma il ruolo centrale della sostenibilità nella strategia di Terna

La linea di credito, spiega una nota, “consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e conferma il forte impegno del gruppo nell’introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder”.

Recentemente Terna ha ottenuto l’ok dal Ministero della transizione ecologica per la tratta est dell’elettrodotto sottomarino che collega Campania e Sicilia, da 3,7 miliardi di euro, che sarà operativa già a partire dal 2025

Terna, ha partecipato, prima società italiana, al programma “Stanford Energy Corporate Affiliates” (SECA), che include anche l’iniziativa Bits&Watts, promosso dal “Precourt Institute for Energy”, il dipartimento dell’Università di Stanford per la ricerca, l’istruzione e la sensibilizzazione sui temi dell’energia.