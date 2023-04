Terna Premio Driving Energy 2023: il Comitato d’Onore assegnerà la nuova Menzione Accademia per gli studenti

Il Comitato d’Onore, composto dai vincitori del Premio Driving Energy 2022, segna un passaggio di testimone tra i premiati della scorsa edizione e i futuri vincitori di quest’anno

Sarà il Comitato d’Onore del Premio Driving Energy 2023 – Fotografia contemporanea ad assegnare la nuova Menzione Accademia, prevista quest’anno da Terna tra i premi della seconda edizione del concorso gratuito aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore. C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi alla nuova edizione.

I lavori fotografici candidati dai giovani studenti iscritti alle realtà di alta formazione del settore saranno valutati dai componenti del Comitato d’Onore, composto dai vincitori del Premio Driving Energy 2022: Paolo Ventura (Premio Senior 2022), Gaia Renis (Premio Giovani 2022), Mohamed Keita (Menzione Speciale 2022 ‘Normalità contemporanea’), Eva Frapiccini (Menzione Speciale 2022 ‘Circolarità. Corsi e ricorsi’), e Andrea Botto (Menzione 2022 Opera più votata dalle persone di Terna).

Il Comitato d’Onore, lavorerà in coordinamento con il Curatore, la Giuria e il Comitato di Presidenza, mettendo a disposizione degli studenti uno sguardo tecnico, quello dell’artista, valutando i lavori fotografici da un’ottica e con una sensibilità diversa.

Le novità dell’edizione 2023 del Premio Driving Energy di Terna

Rispetto alla scorsa edizione, il Premio, curato da Marco Delogu, si distingue quest’anno per le maggiori opportunità di partecipazione per i giovani e, in generale, i non professionisti. Oltre alla Menzione Accademia, del valore di 2.000 euro, è previsto anche il nuovo Premio Amatori, del valore di 5.000 euro, aperto a coloro che non rientrano nelle categorie “autori” (fotografi che portano avanti una ricerca riconosciuta da pubblicazioni e mostre) e “professionisti” (fotografi che esercitano la professione nei più diversi campi, ad esempio, direttori della fotografia e videomaker che svolgono attività nei settori della pubblicità, della moda, dello spettacolo, e così via). I lavori fotografici finalisti verranno esposti in una mostra aperta gratuitamente al pubblico, allestita al Palazzo delle Esposizioni, che verrà inaugurata con la proclamazione dei cinque vincitori. Saranno inoltre pubblicati nella quarta edizione del volume fotografico Driving Energy, declinato come catalogo ufficiale del Premio.