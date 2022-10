Terna: oltre 1.300 iscritti al Premio Driving Energy 2022

Il 16 settembre si sono chiuse le candidature al concorso. Le opere finaliste e le 5 vincitrici saranno esposte al Palazzo delle Esposizioni e pubblicate nel volume fotografico “Driving Energy”

Sono stati oltre 1.300 i candidati, di età compresa tra i 18 e gli 85 anni che hanno partecipato al concorso per il “Premio Driving Energy 2022”, realizzato da Terna al fine di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore.

Il Premio ha coinvolto fotografi di ogni età, con una media di 46 anni, e ben 5 generazioni rappresentate in modo omogeneo dal punto di vista sociodemografico: dalla Silent Generation alla Generazione Z, passando dalla Baby Boomers alla Generazione X, fino ai Millennials, quest’ultima rappresentata dal 28% dei partecipanti al Premio.

“Le numerose opere ricevute in meno di quattro mesi, e che stiamo esaminando con la Giuria, rappresentano un risultato straordinario, quantitativamente e qualitativamente, per le caratteristiche del concorso”, dichiara Marco Delogu, curatore del Premio. “Il Premio è, infatti, dedicato a un’arte specifica, al suo esordio nel settore e con un tema sfidante e complesso: la risposta creativa della comunità dei fotografi è stata eccezionale e conferma che questo concorso rappresenta quel censimento che mancava da molto tempo nel nostro Paese sullo stato dell’arte della fotografia italiana”.

Chi vincerà?

Le opere finaliste saranno esposte al Palazzo delle Esposizioni, a Roma, e saranno pubblicate nella terza edizione del volume fotografico “Driving Energy”, declinato come catalogo ufficiale del Premio. Tra i lavori fotografici, saranno scelti i 5 vincitori del concorso: uno per la categoria ‘Senior’ (dai 31 anni), che si aggiudicherà un premio di 15.000 euro, uno per la categoria ‘Giovane’ (fino ai 30 anni), al quale verrà consegnato un premio di 5.000 euro, e tre ‘Menzioni Speciali’, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di 2.000 euro.

“Cameras on Driving Energy” è stato il tema proposto ai candidati per questa prima edizione del Premio, curato da Marco Delogu: i fotografi sono stati invitati a volgere il loro sguardo sulla contemporaneità per restituire artisticamente una visione della mission di Terna, nel suo ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica.