Terna lancia terza edizione Premio Driving Energy – Fotografia Contemporanea

Il tema della terza edizione è “La via dell’invisibile”. I lavori dei finalisti saranno esposti a Palazzo Esposizioni Roma, durante l’evento di proclamazione e premiazione dei vincitori

Terna lancia la terza edizione del Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea, un concorso gratuito aperto a tutti i fotografi, professionisti e amatori, in Italia. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo culturale del Paese e scoprire nuovi talenti nel settore. Quest’anno, il tema del Premio è “La via dell’invisibile”. Da oggi, giovedì 7 marzo, al 30 giugno, i fotografi sono invitati a esplorare le diverse forme di energia invisibile che, sebbene non visibili direttamente, producono effetti tangibili.

“Invisibile” rappresenta il mondo delle emozioni e del pensiero in tutte le sue sfaccettature: artistiche, scientifiche, tecnologiche, immaginative o razionali. Invisibile è anche l’energia che Terna trasmette ogni giorno al Paese attraverso la rete elettrica nazionale, insieme agli elettrodotti progettati per favorire la transizione ecologica. La sostenibilità delle infrastrutture – spiega una nota – spesso invisibile all’occhio umano, è uno dei pilastri dell’attività del Gruppo.

La presente edizione conferma l’impostazione della precedente, che ha visto circa 2.800 iscritti. È possibile iscriversi sul sito ufficiale.

Anche quest’anno 5 riconoscimenti

Il Premio offre 5 riconoscimenti: il Premio Senior, del valore di 15 mila euro per i partecipanti dai 31 anni in su; il Premio Giovani, del valore di 5 mila euro per i fotografi fino ai 30 anni; il Premio Amatori, del valore di 5 mila euro per coloro che non perseguono professionalmente la fotografia; la Menzione Accademia, del valore di 2 mila euro per gli studenti iscritti alle realtà di alta formazione pertinenti; e la Menzione Opera più votata da Terna, del valore di 2 mila euro, assegnata tra le finaliste dai dipendenti di Terna attraverso il portale TernaCult, piattaforma interna di promozione culturale.

I lavori fotografici finalisti saranno esposti in una mostra gratuita a Palazzo Esposizioni Roma, inaugurata durante l’evento di proclamazione e premiazione dei vincitori.

La giuria

Il Comitato di presidenza, composto da Igor De Biasio e Giuseppina Di Foggia, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Terna, guida la governance insieme al curatore Marco Delogu e alla presidente di giuria Lorenza Bravetta. Nuovi giurati si uniscono alla giuria, tra cui Francesca Barbi Marinetti, critica d’arte, Micol Forti, curatrice della collezione d’arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani, Rosa Alba Impronta, collezionista e imprenditrice, e i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, registi, sceneggiatori, poeti e fotografi. Completa la giuria David Massey, direttore relazioni esterne e affari istituzionali di Terna.

Il Comitato d’Onore, formato dai vincitori dell’edizione 2023, assegnerà la Menzione Accademia.

I commenti

“Per Terna la cultura è una risorsa strategica: per questo motivo abbiamo dato continuità al nostro impegno con un progetto di alto profilo come il Premio Driving Energy”, ha dichiarato De Biasio, aggiungendo: “Un momento di crescita e riflessione collettiva centrato sulla fotografia, sulla contemporaneità e sul fondamentale ruolo di Terna al servizio del Paese”.

“Il tema del Premio, ‘La via dell’invisibile’, ci permette di portare all’attenzione di tutti i cittadini gli aspetti fondamentali della nostra mission, i valori che condividiamo. Con l’edizione di quest’anno vogliamo dare risalto al tema della sostenibilità”, ha commentato Di Foggia.

“Il Premio è diventato oggi un appuntamento molto atteso dagli addetti ai lavori ed è riconosciuto come tappa fondamentale della fotografia contemporanea in Italia”, ha concluso Delogu.