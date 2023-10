Terna: Danilo Del Gaizo è il nuovo direttore Corporate Affairs

Del Gaizo, classe ’58, ha prestato servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato e ha ricoperto l’incarico di vice avvocato generale dello Stato

Danilo Del Gaizo è il nuovo direttore Corporate Affairs di Terna. Lo ha annunciato lo stesso gruppo che gestisce la rete elettrica nazionale in una nota in cui precisa che la nomina è stata sottoposta, in via informativa, al comitato Nomine, Governance e Scenari e al Comitato Parti Correlate che ha espresso positivo parere non vincolante.

Terna: chi è Danilo Del Gaizo

Nato a Napoli nel 1958, Del Gaizo ha prestato servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato, “maturando una lunga esperienza nel diritto costituzionale, europeo e internazionale, amministrativo, della concorrenza e degli appalti pubblici e ricoprendo più recentemente l’incarico di vice avvocato Generale dello Stato”, spiega Terna.

Nel corso della sua carriera, Del Gaizo ha ricoperto inoltre numerosi incarichi istituzionali, fra cui capo dell’Ufficio Legislativo del ministro degli Affari Esteri e del ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, vice capo di Gabinetto del ministro dello Sviluppo Economico e Capo di Gabinetto del presidente della Regione Campania.

Già vincitore di concorso a ricercatore universitario e autore di pubblicazioni scientifiche di diritto processuale, amministrativo e comunitario, Del Gaizo ha inoltre svolto attività accademica presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli e Unitelma Sapienza di Roma.

“Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna Del Gaizo non detiene azioni di Terna S.p.A”, precisa la società.