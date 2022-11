Terna: da Bei 1,9 miliardi per Tyrrhenian Link. Firmato il contratto per i primi 500 milioni

Terna ha sottoscritto un finanziamento Bei di 500 milioni per la realizzazione del Tyrrhenian Link, l’infrastruttura strategica che collegherà Sicilia, Sardegna e Campania

Terna procede a grandi passi sulla via del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto che collegherà Sicilia, Sardegna e Campania. Terna ha sottoscritto oggi un contratto di finanziamento di 500 milioni con la Bei (Banca Europea per gli Investimenti). Il finanziamento, precisa un comunicato della società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, è destinato a supportare la costruzione e messa in esercizio del “Ramo Est”, che collegherà appunto la Sicilia alla Campania. Il Tyrrhenian Link è l’opera più importante fra quelle inserite nel piano industriale 2021-25 di Terna che nell’ultimo aggiornamento di marzo 2022 ha indicato l’obiettivo di raggiungere 10 miliardi di investimenti a fine piano, di cui 1,7 miliardi quest’anno ed oltre 660 milioni già avviati nei primo semestre di quest’anno. il prossimo aggiornamento arriverà a giorni, con la pubblicazione mercoledì 9 novembre, dei risultati trimestrali al 30 settembre.

Il Tyrrhenian Link: cos’è e a cosa serve il nuovo elettrodotto

Tyrrhenian Link: la mappa del nuovo elettrodotto

Il finanziamento Bei rappresenta la prima tranche dell’ammontare complessivo approvato dalla banca europea a servizio del Tyrrhenian Link, pari a 1,9 miliardi in totale. Terna prevede infatti un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro per la realizzazione del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino che unirà la penisola italiana alla Sicilia (il cosiddetto “Ramo Est,” il cui primo cavo sarà operativo a fine 2025) e quest’ultima alla Sardegna (il “Ramo Ovest”). L’opera sarà a regime nella sua interezza nel 2028. Nella realizzazione del progetto saranno coinvolte 250 imprese, con importanti ricadute per i territori coinvolti. Il collegamento avverrà attraverso un doppio cavo sottomarino di circa 970 chilometri di lunghezza e 1.000 MW di potenza in corrente continua. L’obiettivo dell’infrastruttura è di incrementare la sicurezza energetica e favorire lo sviluppo delle rinnovabili.

Terna e Bei insieme per realizzare un’opera strategica

“Mentre i leader mondiali si riuniscono in Egitto per la COP27, la BEI, in qualità di Banca per il clima dell’UE, è lieta di aver firmato la prima tranche da 500 milioni di euro per sostenere la costruzione del Tyrrhenian Link, un’opera di grandissima importanza strategica” ha sottolineato Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente BEI.

“Siamo particolarmente soddisfatti che la Banca Europea per gli Investimenti abbia riconosciuto la strategicità del Tyrrhenian Link, il più importante progetto al mondo di trasmissione di energia elettrica sotto il mare, un’opera di eccellenza ingegneristica italiana che consentirà di accelerare in maniera determinante lo sviluppo delle fonti rinnovabili”, ha commentato Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna.