Telecom Italia nel caos, Di Maio boccia la vendita di Sparkle

Il vicepremier grillino, che ha la delega per le tlc, nega a Telecom Italia il permesso di vendere la strategica Sparkle e raccoglie subito il consenso di Vivendi riaprendo di fatto i giochi sugli equilibri della compagnia telefonica, nella quale la Cdp – allineandosi agli orientamenti del Governo – potrebbe prendere le distanze dal fondo Elliott e avvicinarsi ai soci francesi

Per Telecom Italia (oggi Tim) i tormenti sembrano non finire mai. Da quando è entrato in campo il fondo americano Elliott, che nell’ultima assemblea di primavera ha conquistato la maggioranza del board, il titolo ha perso il 35% in Borsa. Ma ora è la vendita di Sparkle, appena avviata dall’ad Amos Genish, a entrare nel mirino: la sua strada s’è subito fatta molto impervia.

Ieri, il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio è stato categorico: “Non permetteremo mai che Sparkle venga ceduta” ha dichiarato al Sole 24 Ore. E Vivendi, primo socio di Telecom in aperto contrasto con il fondo Elliott, gli dà ragione al punto che sembra delinearsi un nuovo asse tra il Governo giallo.verde e i francesi che può cambiare il corso della maggior compagnia telefonica italiana.

“Le informazioni sensibili” trasmesse dai cavi di Sparkle, che è l’unica azienda italiana che attiva circuiti terrestri e satellitari per i nostri militari, “sono un problema” e rendono Sparkle un asset strategico non tanto per Telecom Italia quanto per il Paese: avverte Di Maio che nel Governo ha la preziosa delega per le telecomunicazioni. Vendere Sparkle diventa perciò molto problematico anche se servirebbe a ridurre l’enorme indebitamento di Telecom.

Ma l’altra novità delle ultime ore è la nuova sortita di Vivendi, che ha il dente avvelenato contro il fondo Elliott, accusato di “gestione disastrosa”: attraverso il loro presidente Arnaud de Puyfontaine i francesi non hanno perso l’occasione per allinearsi al punto di vista di Di Maio. Il manager di Vivendi è stato chiarissimo e parlando in un convegno in Puglia ha detto: “Sono d’accordo con Di Maio: Sparkle non va venduta”.

Che succederà ora? Certamente l’ad di Tim Amos Genish, manager a suo tempo scelto da Vivendi per attuare l’ultimo piano industriale e poi accettato dal fondo Elliott, è ancora di più sulla graticola e le ripetute smentite di una sua uscita dalla compagnia non sono bastate a rasserenare il quadro. Ma il punto è che Vivendi darà battaglia nel cda del 24 settembre con l’obiettivo di andare a una nuova assemblea che ribalti gli equilibri del cda, oggi favorevole al fondo Elliott. E questa volta Vivendi potrebbe avere dalla sua la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) che in primavera, con l’appoggio del governo Gentiloni, fu l’ago della bilancia tra i due contendenti.

A questo punto prevedere un autunno caldo di Telecom Italia è fin troppo facile