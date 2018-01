Telecom Italia: fino a 7.500 uscite, 2.000 assunzioni

Il piano esuberi-assunzioni prevede esodi solo volontari. In parte in base alla Legge Fornero, in base a incentivi. Ecco i numeri presentati ai sindacati

Telecom Italia, ci sono i numeri del piano esuberi-assunzioni: un massimo di 7.500 uscite volontarie e duemila assunzioni a fronte di solidarieta’ espansiva. Sono queste le cifre, a quanto si apprende da fonti sindacali riferite da Radiocor, che l’azienda sta presentando ai rappresentanti dei lavoratori. nel corso dell’incontro iniziato alle 11 di giovedì mattina. In particolare si prevedono 4.000 uscite ex art. 4 (cioè prepensionamenti ex Fornero) elevabili a 5.000, per i dipendenti che hanno i requisiti, entro il 31 dicembre 2018. Altri 2.500 al massimo sono previsti come esodi incentivati, uno strumento che sarà proposto a tutto il personale. Il gruppo inoltre prevede 2.000 assunzioni a fronte di una solidarietà espansiva (cioè una riduzione di orario finalizzata a fare spazio alle assunzioni) di circa 20 minuti al giorno che coinvolgerebbe tutti i dipendenti. Sono numeri che confermano le anticipazioni circolate e riportate da FIRSTonline nei giorni scorsi.