Taxi, 20% in più di licenze e stop al caro-aerei ma solo per le isole e per periodi speciali: le decisioni del Cdm

Il Consiglio adotta le prime misure su taxi e aerei ma, a prima vista, sembrano pannicelli caldi

Via libera dal Consiglio dei ministri al “Decreto Omnibus” con provvedimenti che spaziano dalle misure contro il caro-voli al riordino del settore dei taxi passando alla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti fino alla ricostruzione post-alluvioni. Ma il decreto prevede anche lo stop al tetto sugli stipendi nella società per il Ponte sullo Stretto; l’esercizio della Golden power e le misure in favore alla produzione di micro-chip. Inoltre, l’ultimo Cdm prima della pausa estiva ha dato semaforo verde anche al decreto omnibus giustizia che contiene le nuove norme sugli incendi e la riorganizzazione del ministero della Cultura.

In questi giorni, il decreto – composto da 34 articoli – ha fatto molto discutere, soprattutto per la vastità di tematiche affrontate, un vero “mappazzone” con dentro di tutto e di più. Ma cosa cambierà con l’approvazione del decreto? Ecco le principali novità.

Stop algoritmo per le tariffe aeree

Come ogni estate, i prezzi sono soliti schizzare e spesso frenano il turismo italiano. Stop per le compagnie aeree all’algoritmo tradizionale per determinare le tariffe nei periodi di picco del traffico. “La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo”. Oltre al fatto che viene identificata come pratica commerciale “scorretta” il metodo di determinare i prezzi secondo logiche di profilazione degli utenti e del dispositivo usato dagli stessi. Infine, il decreto stabilisce che le compagnie dovranno sempre informare l’utente, per gli acquisti di biglietti online, circa l’utilizzo di strumenti di profilazione.

Taxi, le licenze potranno aumentare del 20%

Il Cdm ha stabilito anche che le città metropolitane, i capoluoghi e i comuni sede di aeroporti internazionali possono bandire il concorso straordinario, sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti, aperto a nuovi operatori, con una procedura più veloce e semplificata, rispetto all’assetto normativo previgente. Viene esclusa l’ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive. Analoghe semplificazioni e accelerazioni sono in arrivo le procedure inerenti le licenze temporanee, prorogabili per due anni. Per l’acquisto dei taxi necessari all’esercizio delle nuove licenze è previsto il raddoppio dell’ecobonus, lo stesso beneficio viene riconosciuto anche agli Ncc. Viene infine sburocratizzato lo strumento della doppia guida per affrontare i picchi turistici.

I tassisti sono sempre stati contrari a rendere più flessibile e liberalizzato il settore, per questo sono già pronti a indire uno sciopero.

Golden power si rafforza

Il decreto asset approvato dal Consiglio dei ministri contiene infine norme in materia di Golden power per monitorare il trasferimento all’estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo. Adesso si autorizza l’esercizio dei poteri speciali quando gli atti e le operazioni riguardino l’intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare.

Stretta sui piromani

Dopo i pesanti incendi delle ultime settimane arriva la stretta sui piromini: aumento di pena da 4 a 6 anni per chi causa incendi in boschi, selve o foreste. Se il rogo è, invece, di natura colposa, la pena minima passa da uno a due anni di reclusione.

Stop al tetto dei 240mila euro per i super esperti del Ponte sullo Stretto

Approvato la deroga al tetto dei compensi di 240 mila per i super esperti che lavoreranno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. È una norma fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti, circa una decina, secondo quanto è stato detto in questi giorni.

700 milioni per il piano microelettronica

Alla microelettronica vengono destinati circa 700 milioni di euro. Verranno utilizzati per istituire un credito di imposta maggiorato per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei semiconduttori. Viene cofinanziata inoltre la Chips Joint Undertaking, iniziativa pilota promossa tramite il Chips Act Eu, che sosterrà tutte le misure di ricerca accademica e industriale nella microelettronica.

Covid, cade obbligo dell’isolamento

Cade l’obbligo di isolamento per i positivi Covid e sarà possibile uscire di casa e andare al lavoro con la malattia in corso, nessun obbligo di mascherina Ffp2 al chiuso. Via anche l’obbligo quotidiano per Regioni e province autonome di comunicare i dati sui contagi al ministero della salute e all’Iss: una nuova periodicità verrà stabilita da ministero della Salute guidato Orazio Schillaci.

Dal caro-materiali ai piccoli comuni fino al granchio blu: le altre misure

Il decreto interviene anche sul caro-materiali, stanziando oltre un miliardo di euro di risorse per far fronte al problema:156,4 milioni per il 2023, 563,45 milioni nel 2024 e 392,35 milioni nel 2025). Inoltre, il dl istituisce anche un fondo per gli investimenti nelle strade dei piccoli comuni che non superano i 10mila abitanti. Si parla di 50 milioni di euro in più da qui al 2025. Infine, il governo ha deciso di dichiarare ufficialmente guerra al granchio blu, una specie aliena priva di predatori che mangia ostriche e vongole e che incide sull’ecosistema. Così il governo ha deciso di stanziare 2,9 milioni di euro per permettere alle imprese di catturare e smaltire gli esemplari del crostaceo blu.