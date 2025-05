Tabellone Internazionali di Roma 2025, sorteggiati gli incontri: ecco quando e contro chi gioca Sinner

Definito il tabellone degli Internazionali Bnl d’Italia 2025. Occhi puntati su Sinner, al ritorno dopo la squalifica, insieme a Musetti, Berrettini e Paolini. Ecco tutti i dettagli

Il tabellone degli Internazionali Bnl d’Italia 2025 è stato ufficialmente sorteggiato. I riflettori sono tutti puntati su Jannik Sinner, pronto al grande ritorno sulla terra rossa del Foro Italico dopo tre mesi di squalifica legati al caso Clostebol. Il numero 1 del mondo è tra i protagonisti più attesi del torneo, e farà il suo esordio al secondo turno tra venerdì 9 e sabato 10 maggio.

In gara anche un’ampia rappresentanza azzurra, con Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini tra i tennisti più attesi. L’Italia punta a tornare al successo nel torneo romano, che non vede una vittoria tricolore dal 1976, quando a trionfare fu Adriano Panatta.

Sinner a Roma: i potenziali avversari. Alcaraz solo in finale

Sinner affronterà al secondo turno il vincente tra Federico Cinà (wild card, classe 2005) e l’argentino Mariano Navone, numero 42 del ranking ATP. Possibile quindi un derby azzurro all’esordio per il numero uno del mondo, che è stato sorteggiato nella metà opposta del tabellone rispetto a Carlos Alcaraz. I due non potranno incrociarsi prima dell’ultimo atto: un’eventuale finale Sinner-Alcaraz è dunque l’unico scenario in cui i due si sfiderebbero agli Internazionali d’Italia 2025.

L’esordio di Jannik è previsto tra venerdì 9 e sabato 10 maggio, ma la data esatta sarà confermata con la pubblicazione del programma ufficiale. Ecco il suo percorso potenziale verso la conquista del titolo, con gli avversari ipotetici che potrebbe affrontare:

R128: Bye (inizio al secondo turno)

R64: Vincente tra Mariano Navone e Federico Cinà

R32: Alejandro Davidovich Fokina o Zizou Bergs

R16: Frances Tiafoe o Francisco Cerundolo

Quarti di finale: Casper Ruud, Ben Shelton o Matteo Berrettini

Semifinale: Taylor Fritz, Alex de Minaur, Tommy Paul o Andrey Rublev

Finale: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Jack Draper o Lorenzo Musetti

Gli altri italiani nel tabellone: Musetti e Berrettini al secondo turno

Anche Musetti e Berrettini partiranno dal secondo turno. Musetti, attuale numero 8 ATP, è stato inserito nella stessa metà di tabellone di Alexander Zverev (testa di serie numero 2). L’azzurro esordirà al secondo turno, contro il vincente tra Hamad Medjedovic e un qualificato. Berrettini, invece, potrebbe incrociare Fabio Fognini in un possibile derby se il ligure supererà Fearnley.

Tra i primi turni spiccano anche:

Flavio Cobolli e Luca Nardi daranno vita a un derby tutto italiano

Matteo Arnaldi sfiderà Roberto Bautista Agut

Luciano Darderi giocherà contro il cinese Yunchaokete Bu

Mattia Bellucci farà il suo esordio contro Pedro Martinez

Lorenzo Sonego e Francesco Passaro affronteranno rispettivamente un qualificato

Matteo Gigante se la vedrà con il francese Arthur Rinderknech

Internazionali Roma 2025, il tabellone femminile: quando gioca Paolini?

Nel tabellone femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2025 saranno 10 le italiane al via, tra cui Jasmine Paolini, testa di serie numero 6. La toscana debutterà direttamente al secondo turno e potrebbe affrontare Giorgia Pedone, impegnata nel primo turno contro la neozelandese Lulu Sun.

Spazio anche alla giovanissima Tyra Caterina Grant, 17 anni, alla prima esperienza nel circuito WTA con i colori dell’Italia: la sua avversaria sarà la filippina Alexandra Eala, talento emergente cresciuto nell’accademia di Rafael Nadal.

Arianna Zucchini debutterà contro una qualificata e, in caso di vittoria, sfiderà al secondo turno la numero 4 del mondo Coco Gauff. Turno complicato anche per Lucrezia Stefanini, sorteggiata contro la russa Veronika Kudermetova, e per Federica Urgesi, opposta alla canadese Bianca Andreescu.

Nel primo turno anche Lucia Bronzetti, che affronterà la lettone Anastasija Sevastova, e Nuria Brancaccio, attesa dalla sfida contro l’americana Peyton Stearns. Sara Errani troverà dall’altra parte della rete la giapponese Naomi Osaka.

Infine, Elisabetta Cocciaretto sarà impegnata contro Elina Avanesyan, con la prospettiva di un secondo turno contro Iga Swiatek, tre volte campionessa a Roma.

Dove vedere gli Internazionali d’Italia 2025 in TV e streaming

Tutti i match degli Internazionali di Roma saranno trasmessi in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti integrali del torneo. Inoltre, ogni giorno, la Rai proporrà una partita in chiaro alle ore 19, offrendo così la possibilità di seguire gratuitamente alcuni degli incontri più attesi, inclusi quelli di Sinner, se selezionati.

Per chi preferisce lo streaming, i match saranno disponibili anche su Sky Go, Now e, per gli eventi trasmessi in chiaro, su RaiPlay.