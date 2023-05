Symbola, dieci primati italiani in un’economia a misura d’uomo

Nell’ora drammatica dell’Apocalisse in Emilia-Romagna ci conforta un po’ il dossier della Fondazione Symbola sulle eccellenze italaine

Nei giorni più drammatici che l’Italia vive in Emilia-Romagna per l’apocalisse del maltempo è motivo di conforto leggere il dossier “L’Italia 2023 in 10 selfie” con cui la Fondazione Symbola racconta e ricorda le eccellenze italiane di un’economia a misura d’uomo. E ha perfettamente ragione il Presidente di Symbola, Ermete Realacci, quando sostiene che “non si capisce l’Italia e l’andamento della sua economia, la forza del Made in Italy che talvolta sorprende, se, oltre a vedere i suoi difetti, non se ne colgono i suoi punti di forza”. Che sono tanti. Come i primati italiani che vanno dal design al riciclo. Quanti sanno che l’Italia è leader nell’economia circolare e che è italiano il più grande operatore al mondo nelle energie rinnovabili? E quanti sanno che la moda italiana è seconda al mondo e prima in Europa per export. Per non dire del design e tanto altro. Grazie Symbola di ricordarcelo. Up di diritto.