Sven Goran Eriksson, è stato un gran signore del calcio e lo è anche oggi di fronte alla morte che si avvicina

Il messaggio di addio che Eriksson ha mandato a tutti nell’imminenza della sua fine è davvero toccante e testimonia una volta di più la sua grande signorilità e dignità

Sven Goran Eriksson è stato un vero signore del calcio. In Italia l’abbiamo conosciuto bene e l’abbiamo tutti molto apprezzato. Di fronte a vittorie e sconfitte mai una polemica e mai una parola di troppo. Ma la sua signorilità non è finita con il calcio. La dimostra anche adesso che la vita lo sta lasciando per un maledetto tumore al pancreas che gli lascia solo pochi mesi. Il messaggio che ha voluto mandare l’altro giorno a tutti quelli che lo hanno conosciuto è davvero toccante. Ecco le sue parole: “Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, pubblico. E’ stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela”. Anche nell’imminente ora dell’addio mister Eriksson ha sempre il sorriso sulle labbra ed è lui che incoraggia gli altri. Grande Sven. Sei stato e sei un gran signore e non sarai dimenticato.