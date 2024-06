Superbonus lavoro, deduzione al 120% per chi assume a tempo indeterminato: ecco come funziona

Una maxi-deduzione fiscale per imprese e professionisti che assumono a tempo indeterminato, con possibilità di arrivare al 130% se i nuovi assunti rientrano tra le cosiddette categorie fragili. Ecco i dettagli

Arriva il “superbonus 120%” per le imprese che assumono a tempo indeterminato. Si tratta di una maxi-deduzione fiscale introdotta dal decreto appena emanato dal ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, che contiene le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero la riforma dell’Irpef.

Nel dettaglio, il decreto stabilisce che il costo del lavoro per i dipendenti assunti a tempo indeterminato viene aumentato del 20% ai fini della dichiarazione del reddito dell’azienda. Se l’assunzione riguarda persone appartenenti a categorie protette (come disabili), questo aumento diventa del 30%. Ma a chi spetta e quali sono le condizioni per ottenere l’incentivo?

Superbonus lavoro: i dettagli della deduzione

Questo incentivo è stato introdotto per aiutare le aziende a creare nuovi posti di lavoro stabili anziché precari. Ecco come funziona:

Condizioni per ottenere l’incentivo: Per poter beneficiare di questo aumento del costo del lavoro, l’azienda deve avere più dipendenti a tempo indeterminato alla fine dell’anno rispetto all’anno precedente. In pratica, deve aumentare progressivamente il numero di dipendenti stabili per attivare questo beneficio fiscale.

A chi spetta e chi è escluso: L’incentivo all’assunzione si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro struttura giuridica, e ai lavoratori autonomi. Secondo le stime del Def, questa misura potrebbe coinvolgere circa 380mila imprese. Sono esclusi coloro senza reddito d’impresa (come gli imprenditori agricoli e chi svolge attività commerciali occasionali), e le società in liquidazione ordinaria o giudiziale.

In sintesi, il “superbonus 120%” è una misura pensata per incentivare le imprese a stabilizzare il loro personale, offrendo benefici fiscali significativi per chi sceglie di assumere dipendenti a tempo indeterminato, specialmente se appartengono a categorie di lavoratori protette.