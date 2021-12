Superbonus 110%: le novità in arrivo

L’accordo che si profila per il 2022 parte dall’abolizione del tetto Isee sulle case unifamiliari – Niente limitazioni sulle prime case

Sul Superbonus 110% la maggioranza è al lavoro per mettere nero su bianco l’accordo di massima raggiunto nel fine settimana con il governo. Laura Castelli, viceministro all’Economia, spinge nella direzione voluta dal Movimento 5 Stelle che punta ad eliminare il tetto Isee di 25mila euro su case monofamiliari e villette.

Inoltre, per tutto il 2022 il Superbonus 110% sarebbe attivabile non solo sull’abitazione principale e senza alcun vincolo temporale legato alla Cila (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). L’importante sarà aver completato il 30% dei lavori al 30 giugno 2022.





Quanto al Superbonus 110% “rafforzato”, dovrebbe rimanere in vigore fino al 2025 nelle aree colpite dai terremoti.

Un’altra novità riguarda la scadenza del Superbonus sui lavori trainati e quella dei lavori trainanti, che dovrebbero essere allineate.

Nelle agevolazioni dovrebbero poi essere ricompresi anche i costi di adempimento, ossia le spese sostenute per asseverazione, visti di conformità e varie forme di validazione.

Infine, sul versante dei controlli, le regole antifrode non dovrebbero scattare per interventi di basso valore, anche se la sogliaper l’esenzione non è ancora stata stabilita.