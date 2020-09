Superbonus 110%, Generali Italia: dal 21 settembre le richieste

L’offerta di Generali prevede di erogare immediatamente il 102% di liquidità ai privati e il 100% alle ditte esecutrici dei lavori – I clienti potranno sottoscrivere polizze assicurative – Il suberbonus sarà operativo dal 15 ottobre

Cedere il credito d’imposta previsto dal superbonus del 110% a Generali Italia. Come previsto dal Decreto Rilancio, dal 21 settembre sarà avviato l’iter che consentirà a cittadini e imprese di cedere alla compagnia assicurativa guidata da Marco Sesana il credito d’imposta relativo alle spese sostenute per interventi di efficienza energetica ed antisismica.

“Siamo convinti che la sostenibilità sia il nodo che lega tutti i progetti di ripresa del Paese e in questo Generali Italia vuole avere un ruolo attivo” ha dichiarato Marco Sesana, country manager e Ceo di Generali Italia and Global Business Lines. “In questa ottica il Superbonus rappresenta un intervento fondamentale in grado di generare effetti positivi sul settore edile – categorie professionali, artigianato e PMI – e su tutta la filiera produttiva, valorizzando la casa che è il bene principale della ricchezza delle famiglie italiane. Attraverso i nostri Agenti sul territorio vogliamo supportare le famiglie, le imprese e i professionisti perché #InsiemeGeneriamoFiducia”.

L’offerta studiata da Generali Italia prevede di erogare fin da subito, a fronte della cessione del credito di imposta dei clienti, consentita dal decreto come possibile alternativa alla detrazione fruibile in quote di 5 anni, il 102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini con offerta fino al 31 dicembre 2020, e il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%. In aggiunta la società metterà a disposizione dei richiedenti una piattaforma digitale e un helpdesk dedicato atto a fornire le informazioni sul processo e la documentazione necessaria, nonché un’offerta assicurativa agevolata per le famiglie, i professionisti e le imprese edili.

Sul fronte assicurativo, i clienti potranno sottoscrivere, contestualmente alla cessione del credito, polizze a copertura del rischio di eventi catastrofali per gli immobili oggetto dei lavori, che, secondo il Decreto Rilancio, godono in tal caso di una detrazione del 90% del premio pagato; agevolazioni specifiche sono dedicate inoltre alla responsabilità civile delle imprese edili e alla responsabilità civile professionale di ingegneri, architetti, geometri e tecnici per le attività di asseverazione.

Dal 21 settembre i clienti potranno rivolgersi agli Agenti di Generali Italia presenti su tutto il territorio nazionale per avviare l’iter di accesso al Superbonus che sarà operativo dal 15 ottobre 2020.