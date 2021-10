“Sud Top Wine”: I migliori vini del Sud d’Italia premiati da una giuria internazionale

Oltre 600 vini degustati testimoniano una qualità crescente dei vini del mezzogiorno italiano. Il premio è il primo passo di una azione di promozione all’estero di una “grande biodiversità” e di “una grande presenza di vitigni autoctoni”

Ufficializzati a Taormina Gourmet i vincitori della terza edizione di “Sud Top Wine”, concorso enologico che premia i migliori vini provenienti da sei regioni del Sud Italia – Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna – ideato e organizzato da Cronache di Gusto. Una giuria internazionale guidata da Daniele Cernilli e composta da Wojciech Bońkowski, Daniela Dejnega, Jean Charles Viens, Anthony Rose e Federico Latterin dopo la degustazione di oltre 600 vini – avvenuta sull’Etna presso Villa Neri Resort & Spa di Linguaglossa ha assegnato un primo posto e due Winners per ciascuna delle 21 categorie in concorso.

“Registriamo una qualità crescente nei vini del Sud Italia – afferma Fabrizio Carrera, ideatore di Sud Top Wine e Taormina Gourmet e direttore di Cronache di Gusto -. Ora continueremo nel lavoro di promozione all’estero dei vini premiati, perché la caratteristica di Sud Top Wine è proprio questa: il lavoro comincia proprio ora, con la cerimonia di premiazione”. Daniele Cernilli ha sottolineato come spesso i Paesi esteri sottovalutino alcune regioni italiane “mentre i vini mediterranei stanno decisamente progredendo, in Italia e in particolare al Sud, dove c’è grande biodiversità e una grande presenza di vitigni autoctoni”.

Tante conferme ma anche tante sorprese sono emerse dalla degustazione, così come molte nuove realtà che hanno partecipato per la prima volta a Sud Top Wine. Importante il segnale che arriva dagli Usa, come ha spiegato Gino Colangelo, presidente di Colangelo & Partners, dove il vino italiano sta affermandosi molto bene nonostante l’emergenza Covid-19.

“Il mercato si sta riaprendo – ha spiegato Colangelo – e c’è tanto spazio per le cantine nuove che vogliano inserirsi. Sud Top Wine è importante proprio per favorire la conoscenza dei vini del Sud Italia, meno noti rispetto ad altre denominazioni italiane. Oggi il winelover americano è più sofisticato e approfondisce più di prima ma è sicuramente più istruito sul nord Italia vinicolo. C’è tanto spazio, quindi, per far conoscere i vini del Sud e lo dico da italoamericano di terza generazione, primo fan dei vini del Sud”.

I vini premiati da Sud Top Wine

Vini rossi siciliani da Nero d’Avola

1º Posto

Sicilia Doc Cembali 2016

Baglio di Pianetto

Winner

Sicilia Doc 16 Filari 2019 Case Alte

Monreale Doc Vuarìa 2015 Feudo Disisa

Sicilia Doc Grillo e Sicilia Doc Catarratto

1º Posto

Sicilia Doc Grillo Mozia 2020 Tasca d’Almerita

Winner

Sicilia Doc Grillo Lalùci 2020 Baglio del Cristo di Campobello

Sicilia Doc Grillo 204 N 2020 Salvatore Tamburelllo

Altri vini rossi siciliani Doc, Docg e Igt

1º Posto

Terre Siciliane Igp Schietto Nero d’Avola 2014

Dei Principi di Spadafora

Winner

Sicilia Contea di Sclafani Doc Rosso Riserva del Conte 2016 Tasca d’Almerita

Faro Doc Oblì 2016 Tenuta Enza La Fauci

Altri vini bianchi siciliani Doc e Igt

1º Posto

Monreale Doc Catarratto Lu Bancu 2020

Feudo Disisa

Winner

Terre Siciliane Igp Insolia 2020 Curatolo Arini

Sicilia Doc Insolia Serò 2016 Principi di Butera

Taurasi Docg

1º Posto

Taurasi Docg Sant’Eustachio 2015 Boccella

Winner

Taurasi Docg Riserva 2009 Case d’Alto

Taurasi Docg Renonno 2015 Salvatore Molettieri

Greco di Tufo Docg

1º Posto

Greco di Tufo Docg Riserva Vittorio 2008 Di Meo

Winner

Greco di Tufo Docg Riserva Vigna Laure 2019 Cantine Di Marzo

Greco di Tufo Docg Riserva Vigna Serrone 2019 Cantine Di Marzo

Fiano di Avellino Docg

1º Posto

Fiano di Avellino Docg 2019 Guido Marsella

Winner

Fiano di Avellino Docg Il Cavaliere 2020 D’Antiche Terre

Winner

Fiano di Avellino Docg 2020 Terre d’Aione

Vini bianchi campani a base Falanghina

1º Posto

Campi Flegrei Dop Falanghina Vigna Astroni 2017

Cantine Astroni

Winner

Falanghina del Sannio Dop

I Mille per la Falanghina 2016 La Guardiense

Campi Flegrei Doc Falanghina 2020 Le Vigne di Parthenope

Cirò Doc Rosso

1º Posto

Cirò Doc Rosso Classico Superiore “Vintage Edition” 2018 Caparra & Siciliani

Winner

Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Volvito 2018 Caparra & Siciliani

Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Ripe del Falco 2013 Ippolito 1845

Altri vini rossi calabresi Doc e Igt

1º Posto

Calabria Igp ‘A Batia 2017

Casa Comerci

Winner

Calabria Igp Mastrogiurato 2019 Caparra & Siciliani

Calabria Igt Megonio 2018 Librandi

Vini bianchi calabresi Doc e Igt

1º Posto

Calabria Igp Neostòs 2020 Spiriti Ebbri

Winner

Calabria Igp Rèfulu 2020 Casa Comerci

Calabria Igt Pecorello 2020 Ippolito 1845

Aglianico del Vulture Doc e Aglianico del Vulture Superiore Docg

1º Posto

Aglianico del Vulture Doc Titolo 2019

Elena Fucci

Winner

Aglianico del Vulture Superiore Docg Daginestra 2017 Grifalco

Aglianico del Vulture Superiore Docg Damaschito 2017 Grifalco

Vini rossi pugliesi a base Primitivo

1º Posto

Salento Igt Primitivo Visellio 2016 Tenute Rubino

Winner

Puglia Igt Primitivo Vriccio 2019 Antica Enotria

Primitivo di Manduria Dop Riserva Pezzale 2015 Trullo di Pezza

Vini rossi pugliesi a base Negroamaro

1º Posto

Copertino Dop Riserva Divoto 2012 Apollonio

Winner

Salento Rosso Igp Terragnolo 2017 Apollonio

Salento Rosso Igt Graticciaia 2016 Vallone

Altri vini rossi pugliesi

1º Posto

Salento Igp Susumaniello Arlati 2020 Trullo di Pezza

Winner

Castel del Monte Rosso Riserva Docg Il Falcone 2015 Rivera

Brindisi Doc Susumaniello Torre Testa 2017 Tenute Rubino

Vini bianchi sardi a base Vermentino

1º Posto

Vermentino di Sardegna Doc Su’orma 2018Su’entu

Winner

Vermentino di Sardegna Doc Giunco 2020 Mesa

Vermentino di Gallura Docg Superiore Bèru 2016 Siddura

Vini rossi sardi a base di Cannonau

1º Posto

Cannonau di Sardegna Doc Nepente di Oliena Riserva Pro Vois 2016 Fratelli Puddu

Winner

Cannonau di Sardegna Doc 2019 Cherchi

Cannonau di Sardegna Doc Mamuthone 2019 Giuseppe Sedilesu

Vini Rosati

1º Posto

Etna Doc Rosato 2020 Travaglianti

Winner

Calabria Igp Gaglioppo Ligrezza 2020 Terre di Balbia

Etna Doc Rosato Scalunera 2020 Torre Mora

Vini Spumanti

1º Posto

Sicilia Doc Metodo Classico Extra Brut Contessa Franca 2014 Tasca d’Almerita

Winner

Salice Salentino Doc Brut Rosè Five Roses Anniversario 2016 Leone de Castris

Etna Doc Spumante Sosta Tre Santi Brut 2017 Nicosia

Etna Doc Bianco

1º Posto

Etna Doc Bianco a’ Puddara 2019 Tenuta di Fessina

Winner

Etna Doc Bianco Trainara 2019 Generazione Alessandro

Etna Doc Bianco Enrico IV Contrada Santo Spirito 2018Valenti

Etna Doc Rosso

1º Posto

Etna Doc Rosso Passorosso 2019 Passopisciaro Vini Franchetti

Winner

Etna Doc Rosso 2016 Irene Badalà

Etna Doc Rosso Regalis 2014 Re Ruggero