Sud, Draghi: “Fermare il divario, spendere bene i fondi Ue”

All’iniziativa “Sud – Progetti per ripartire”, organizzata dal ministro Carfagna, il premier fissa i paletti. Cinque proposte della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità

Come ridurre il divario Nord-Sud? Nell’agenda del governo Draghi un punto è chiaro: “Divenire capaci di spendere i fondi europei e farlo bene è un obiettivo di questo governo. Vogliamo fermare l’allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare su donne e giovani”. Il presidente del Consiglio ricorda a tutti – intervenendo alla conferenza “SUD – Progetti per ripartire” – che il programma “Next Generation EU” prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa “far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni. Anzi – ha sottolineato Mario Draghi – dagli inizi degli anni ’70 a oggi è grandemente peggiorato”. Riuscire a ridurre il divario è anche “un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia”, ma non può cadere dall’alto: 2cruciale è il ruolo delle classi dirigenti” ha concluso il premier

Ecco alcuni dati. “Il prodotto per persona nel Sud è passato dal 65% del Centro Nord al 55%. Negli ultimi anni, c’è stato un forte calo negli investimenti pubblici, che ha colpito il Sud ovviamente insieme al resto del Paese. Tra il 2008 e il 2018, la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è infatti più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 10 miliardi”.

Alla conferenza ha presentato le sue proproste la Fondazione Ricerca e Imprenditorialità. La conferenza in video è stata promossa dal ministro Mara Carfagna per ascoltare istituzioni, esperti e singoli cittadini in preparazione del Recovery Plan e dell’accordo di partenariato sui fondi europei 2021-27.

Ecco, nel dettaglio, le cinque idee proposte dalla Fondazione R&I per “un nuovo sviluppo del Sud del Paese – si legge in un comunicato – affinché il piano Next Generation Europe possa costituire l’opportunità per valorizzare il ruolo e le specificità dell’economia meridionale”.