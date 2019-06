Su First&Food chef La Mantia e i piatti più recensiti su Internet

SU First&Food di questo week end la ricetta d’autore di uno chef stellato come Filippo La Mantia e i risultati di un’indagine di Travel appeal sul menù più gradito dagli italiani

Weekend dal sapore mediterraneo su First&Food, il sito verticale di FIRSTonline interamente dedicato al mondo dell’enogastronomia: lo chef di questa settimana è infatti il siciliano Filippo La Mantia, nato a Palermo nel 1960. La sua è una carriera curiosa, che inizia come fotoreporter di cronaca nera. Nel 1982 la mafia uccide, in un sanguinoso attentato in Via Isidoro Carini, il prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Filippo La Mantia ha 21 anni, si precipita sul posto scatta un servizio fotografico che esprime tutta la drammaticità dell’evento e il servizio finisce sulle prime pagine di molti giornali. Oggi è uno dei più affermati chef e la ricetta proposta da First&Food è il couscous di kamut integrale con pesto di pachino, basilico e melanzane.

Non si ferma qui il menù del sito dedicato al Food. Una ricerca di Travel Appeal, azienda di Big Data e Intelligenza Artificiale che setacciando oltre 17 milioni di recensioni online, su ristoranti, strutture ricettive ed esperienze, ha rilevato la percezione dell’enogastronomia in Italia. Nel 2018 sono aumentate sia le recensioni che la soddisfazione: i punteggi più alti per le cooking class, il piatto più citato i peperoni cruschi lucani, la regione preferita l’Umbria.