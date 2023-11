Studio legale: quali possibilità per l’avvocatura con i gestionali?

Il settore dell’avvocatura sta investendo sempre più risorse per favorire la transizione digitale e adotta in modo crescente i cosiddetti gestionali, cioè software appositamente progettati per aumentare l’efficienza degli studi legali

Il settore dell’avvocatura sta adottando sempre più risorse con cui favorire la transizione digitale. Tra le soluzioni che al momento registrano la diffusione maggiore è possibile annoverare i gestionali per gli studi legali, software progettati appositamente per aumentare l’efficienza e cogliere nuove opportunità di mercato.

Si tratta di tecnologie ready to use semplici da utilizzare e da implementare, strumenti ormai indispensabili al giorno d’oggi per rimanere aggiornati con la digitalizzazione dei processi giudiziali e stragiudiziali.

L’utilizzo di un software gestionale permette ad avvocati e studi legali di migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti, usufruire di elevati standard di sicurezza nella transizione digitale e ottimizzare le attività interne.

Inoltre, optando per la tecnologia cloud è possibile beneficiare di una soluzione flessibile e scalabile, con accesso in qualsiasi momento e da qualunque luogo mediante una connessione internet e un dispositivo elettronico.

I migliori gestionali per avvocati e studi legali

Se stai cercando il miglior gestionale per il tuo studio puoi rivolgerti a TeamSystem, realtà leader di settore con oltre 20 mila clienti che da più di 30 anni si occupa di soluzioni innovative per il mondo degli avvocati e degli uffici legali.

In particolare, l’azienda propone gestionali in cloud per l’avvocatura facili da usare, intuitivi e multipiattaforma con cui semplificare l’attività quotidiana e offrire un servizio omnicomprensivo ai propri clienti.

Attraverso un moderno software gestionale è possibile digitalizzare in modo efficiente numerose procedure, tra cui il deposito telematico degli atti dei processi ormai diventato obbligatorio, gestire la fatturazione elettronica, agevolare l’amministrazione dell’agenda di studio e automatizzare i flussi di lavoro. Inoltre, si possono monitorare i procedimenti in corso in tempo reale, ma anche aumentare la produttività e ridurre le risorse destinate alla gestione delle pratiche.

Tramite la tecnologia cloud è possibile ottenere una serie di vantaggi aggiuntivi, per evitare qualsiasi tipo di installazione, semplificando l’integrazione del gestionale nell’attività dello studio.

I software cloud per l’avvocatura sono anche accessibili da qualunque device, sia dai PC fissi che dai dispositivi mobili come notebook, tablet e smartphone. In più, è possibile adeguare le risorse tecnologiche a propria disposizione in base alla crescita dello studio.

Con i migliori software gestionali viene garantita anche la massima sicurezza, grazie a backup automatici e a sistemi di prevenzione e protezione contro i furti di informazioni e le intrusioni informatiche.

Queste tecnologie offrono anche funzioni di business intelligence, un approccio che consente di prendere le decisioni giuste per la crescita dell’attività attraverso l’analisi dei dati e l’elaborazione di report strategici fondamentali per qualsiasi studio legale moderno.

Le funzioni svolte dai software gestionali per avvocati

Un software gestionale per avvocati può assolvere a numerose funzioni, offrendo un contributo essenziale per migliorare la gestione dello studio. Tra le procedure essenziali ci sono i processi di contabilità, la PEC (Posta Elettronica Certificata), la fatturazione elettronica, la gestione della mail e dei processi civili telematici. Nel dettaglio, questi sistemi permettono di gestire le vaie fasi del contract management, ossia le procedure di creazione, esecuzione e amministrazione dei contratti.

Allo stesso tempo, il gestionale deve aiutare a gestire i contenziosi in modo semplice e veloce, per risolvere le controversie rapidamente e senza difficoltà, migliorando la qualità del servizio e l’esperienza dei clienti.

Non bisogna sottovalutare anche l’importanza di un workflow documentale completo e accurato, per minimizzare o eliminare gli errori umani ed evitare tutte le conseguenze legate a una gestione inefficiente o poco attenta dei documenti nell’attività legale.

I software gestionali possono offrire anche funzioni dedicate per agevolare la collaborazione, favorendo tutte quelle attività che prevedono di collaborare con altri studi legali e avvocati esterni, senza compromettere la sicurezza e la riservatezza necessarie in questo campo.

Le funzioni che un moderno gestionale per avvocati può fornire sono molteplici, con la possibilità di assicurare una gestione a 360 gradi per digitalizzare lo studio e ottimizzarne l’operatività.