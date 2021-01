Stipendi, nella Pa sono aumentati il doppio che nelle aziende private

Per effetto degli ultimi rinnovi contrattuali gli aumenti delle retribuzioni dei dipendenti pubblici sono stati superiori a quelli ricevuti dai dipendenti delle aziende privati e pari a 2,5 volte l’inflazione

Nella Pubblica amministrazione gli stipendi medi tra il 2015 e il 2019 sono cresciuti quasi il doppio di quanto è avvenuto nel settore privato. Lo segnala Il Sole 24 Ore sulla base dell’ultimo Rapporto sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici recentemente pubblicato dall’Aran e spiegando che il balzo degli aumenti è dovuto all’ultimo rinnovo contrattuale.

In cifre l’aumento degli stipendi medi degli statali è stato tra il 2015 e il 2019 pari all’1,5% mentre nelle aziende private è stato dello 0,9% a fronte di una crescita dei prezzi al consumo dello 0,6%. In altre parole, nella Pubblica amministrazione le retribuzioni sono cresciute a ritmi pari a 2,5 volte l’inflazione.

Tra il 2016 e il 2018 la spesa per i rinnovi contrattuali degli statali è stata di 5,4 miliardi di euro mentre nelle prossime settimane dovrebbero partire le trattative per il contratto 2019-2021 che dovrebbe costare 6,7 miliardi euro oltre ai fondi (1,3 miliardi) appositamente stanziati per le categorie impegnate in prima persona nella lotta alla pandemia come i medici e gli infermieri