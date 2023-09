Stellantis rilancia in Brasile: mezzo miliardo di euro di investimenti a Rio de Janeiro

Il gruppo italo-francese, leader di vendite in Sudamerica, investirà mezzo miliardo di euro al 2025 per potenziare il polo di Porto Real: dopo l’annuncio della produzione di auto ibride ed elettriche nel Nord-Est del Paese, l’obiettivo è diversificare e flessibilizzare gli impianti

Ancora grandi manovre di Stellantis in Brasile. In uno dei suoi mercati prediletti, sicuramente il primo storicamente per Fiat, il gruppo italo-francese rilancia: dopo aver in estate annunciato la produzione di automobili elettriche e ibride nel Paese sudamericano a partire dal 2024, con l’obiettivo di vendere il 60% di veicoli non a combustione entro il 2030 in Brasile, la novità recente riguarda invece il progetto di potenziamento delle fabbriche nell’area di Rio de Janeiro.

Stellantis: con Fiat è leader di vendite, ora vuole valorizzare il polo di Porto Real

Storicamente, il marchio italiano Fiat, che in Sudamerica è di gran lunga leader di vendite nel gruppo Stellantis e anche rispetto alla concorrenza, è molto presente nel Nord-Est del Brasile, in particolare nel polo automotive di Goiana, nel Pernambuco, fiore all’occhiello che peraltro – tra le polemiche – beneficia da tempo di vantaggi fiscali e che lo stesso presidente Lula ha visitato pochi mesi fa, accolto dal manager italiano Antonio Filosa, presidente di Stellantis per il Sudamerica.

L’obiettivo adesso è di valorizzare il polo produttivo di Porto Real, nello Stato di Rio de Janeiro, con un investimento significativo: 2,5 miliardi di reais, circa mezzo miliardo di euro, con l’obiettivo di completare la ristrutturazione entro il 2025. A dare l’annuncio è stato pochi giorni fa lo stesso Filosa, in occasione di un incontro col governatore di Rio Claudio Castro. Il presidente di Stellantis Sudamerica ha ricordato che nell’area l’azienda ha già investito oltre 1 miliardo di euro dal 2011 ad oggi, e che il nuovo investimento servirà a tante cose, tutte strategiche: sviluppo di nuovi prodotti, research&development, ammodernamento delle strutture e dei sistemi.

Una parte del nuovo investimento Stellantis servirà a sviluppare la piattaforma CMP

In particolare, una parte dell’operazione è destinata allo sviluppo della piattaforma CMP, che consente più flessibilità ed è compatibile con la produzione di veicoli sia termici che ibridi ed elettrici. La piattaforma CMP è alla base del progetto C-Cubed, che consiste in una nuova famiglia di veicoli composta da tre modelli: il primo, già lanciato, è la nuova Citroen C3, mentre il prossimo è chiamato Aircross ed è sempre legato a Citroen, e il terzo è ancora in fase di progettazione e contribuirà ad aumentare sensibilmente la produzione degli impianti di Porto Real.

Il polo Stellantis intorno a Rio de Janeiro incide significativamente sull’economia locale: oltre ai circa 1.700 impieghi diretti creati, il 40% della domanda di componenti è stata soddisfatta da fornitori locali, per un valore che solo nel 2022 è stato più o meno di 1,5 miliardi di reais, 300 milioni di euro.