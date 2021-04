Stellantis, Elkann: “Il futuro è elettrico, più donne nel management”

Il presidente Elkann ha parlato all’assemblea degli azionisti, alla vigilia dell’incontro con i sindacati per risolvere le questioni sugli stabilimenti italiani. Il Ceo Tavares: “Piano offensivo e non difensivo”

“Le esperienze di queste prime fasi mi rendono molto fiducioso verso il futuro e i risultati straordinari che potremo raggiungere insieme”. Con queste parole, pronunciate durante l’assemblea degli azionisti di Stellantis, il presidente John Elkann ha lanciato la sfida per il prossimo futuro della casa automobilistica nata dalla fusione tra Fca e la francese Psa. Vola alto anche il Ceo Carlos Tavares, che nella stessa assemblea ha annunciato “un piano offensivo e non difensivo, perchè abbiamo molte opportunità e valore da esprimere”. Tra queste opportunità c’è il grande tema della mobilità elettrica, sul quale il nuovo gruppo scommetterà molto e che è anche al centro della delicata questione degli stabilimenti e dell’occupazione in Italia, che potrebbero essere orientati all’elettrificazione. Proprio venerdì 16 aprile i vertici di Stellantis incontreranno le organizzazioni sindacali, ma il dibattito è emerso già in assemblea.

“Stiamo lavorando affinchè Stellantis abbia la migliore organizzazione possibile, con leader capaci e talentuosi che sappiano portare punti di vista differenti e siano accomunati dalla stessa apertura al cambiamento”, ha annunciato genericamente Elkann, anticipando tra le altre cose che un quarto del management sarà composto da donne. Sull’elettrificazione il presidente ha ricordato che “il settore auto sta attraversando un’epoca di cambiamenti profondi e sempre più veloci, che nel prossimo decennio saranno ancora più intensi e ci costringeranno a ripensare al concetto di mobilità così come lo conosciamo. E’ proprio questo il motivo alla base della decisione di creare Stellantis, un’azienda che oggi possiede le dimensioni, la tecnologia e l’ambizione non solo per rispondere alle sfide di una nuova era, ma anche e soprattutto per dare forma al futuro della mobilità con prodotti e servizi innovativi e sostenibili”. In particolare, il manager della famiglia Agnelli ha citato “il progetto rivoluzionario delle auto a guida autonoma con Pacifica Waymo e il nostro approccio al car sharing con Free2move e Leasys”.

Stellantis in particolare accelererà sull’elettrico. “Il gruppo – ha proseguito Elkann – ha un’offerta elettrificata all’avanguardia in tutto il mondo con la più ampia gamma in Europa di veicoli full electric nel segmento B, che esprime alla perfezione la nostra idea di mobilitaà elettrica di massa per il prossimo futuro”. Tra i prodotti innovativi il presidente ha citato Citroen Ami, Maserati MC20, i tre nuovi furgoni alimentati da celle a combustibile a idrogeno con i marchi Peugeot, Citroen e Opel, oltre a iniziative legate alla mobilità elettrica, alle infrastrutture di ricarica, la produzione di batterie (jv Acc) e la partnership siglata con Archer “per lo sviluppo di dispositivi elettrici da decollo e atterraggio verticale per la mobilità urbana”. L’obiettivo dichiarato davanti agli azionisti è di triplicare nel 2021 rispetto al 2020 le vendite di auto elettrificate (Lev), superando quindi le 400mila unità, come era stato indicato dal presidente John Elkann, nella lettera agli azionisti di Exor.

Per raggiungerlo, dovrebbero essere coinvolti gli stabilimenti italiani. In attesa dell’incontro con i sindacati, che si dichiarano “pronti al confronto”, sulla questione è intervenuto anche in audizione alla Camera il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, riferendo di un incontro tra il premier Mario Draghi e i vertici dell’azienda. “Per quanto riguarda Melfi, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio ha incontrato anche Stellantis. Credo che noi dobbiamo immaginarci, nel momento in cui investiamo moltissimo a livello nazionale e europeo sulla mobilità sostenibile, oltre a una domanda, anche un’offerta italiana ed europea di mobilità sostenibile”. “La globalizzazione post pandemia – ha puntualizzato – dovrà soddisfare delle regole di campo di gioco regolare e corretto per tutti quanti vorranno partecipare, altrimenti mettiamo a disposizione grandi risorse per fare la fortuna di grandi sistemi industriali al di fuori dei nostri confini”.

Nel 2021 circa il 14% delle auto vendute da Stellantis in Europa dal gruppo saranno elettrificate, con l’obiettivo di arrivare al 38% nel 2025 e al 70% nel 2030. Nel 2025, ha aggiunto il Ceo di Stellantis Carlos Tavares, in Europa il 98% dei modelli del gruppo sarà disponibile anche in versione elettrificata. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nel 2021 circa il 4% delle auto vendute da Stellantis sarà elettrificato, si passerà al 31% nel 2025 e al 35% nel 2030 e nel 2025 il 96% dei modelli del gruppo proposti negli Usa avrà una versione elettrificata.