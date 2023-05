Stefano Bonaccini, sarebbe il Commissario ideale per la ricostruzione della Romagna ma Salvini non lo vuole

C’è un coro quasi unanime che invoca la nomina del Governatore Bonaccini a Commissario della ricostruzione in Romagna che fece benissimo ai tempi del terremoto 2012 ma le piccinerie della Lega e in parte di FdI rischiano di bruciarne la candidatura

Chiamatelo Mister efficienza o Mister Concretezza o ricordate semplicemente come gestì la ricostruzione dell’Emilia-Romagna dopo il terremoto del 2012. Anche le pietre fanno il tipo perché sia l’attivissimo e pragmatico Governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a gestire la ricostruzione dopo lo tsunami dell’alluvione. Perfino la premier Giorgia Meloni, che sta sulla sponda politica opposta, sembrerebbe favorevole, come lo sono sindacati e imprenditori dell’Emilia-Romagna. Ma Matteo Salvini si è messo di traverso e non vorrebbe lasciare onori e oneri della ricostruzione ad un avversario politico come il Governatore dell’Emilia-Romagna che è anche il Presidente del Pd. Bonaccini si schermisce: “Il problema non è il nome e cognome del Commissario ma come si vuole lavorare”. Solo che il suo modo di lavorare è già stato collaudato sul campo al tempo del sisma e i risultati sono stati, a detta di tutti, brillanti. Speriamo nel bis. Quindi Up, Up per Bonaccini. E se non dovesse fare il Commissario sappiamo a chi dare la colpa.