Spread, la Bce corre ai ripari e le Borse volano. Sale l’euro, respira il Btp, corrono le banche

La forbice tra le obbligazioni italiane e tedesche scende a 218 punti. La Borsa di Milano al top con un rialzo superiore al 2%. Mercati in tensione in attesa del rialzo dei tassi americani

Dietrofront, cari colleghi. La Bce è stata costretta a fissare una riunione d’emergenza a Francoforte per frenare l’esplosione dello spread, balzato a quota 250 punti. Tutto ciò, meno di una settimana dopo le decisioni del direttorio sul rialzo dei tassi. La sola notizia del vertice, iniziato alle 11, ha consentito di raffreddare le tensioni all’inizio di un’altra giornata calda che culminerà stasera con l’annuncio del rialzo dei tassi Usa da parte della Fed.

Scende lo spread a 216 punti. Il rendimento del Btp decennale cala al 3,92% contro il 4,27% di ieri, massimo dal 2014.

Rimbalza Piazza Affari, +2,7% alle 12.30, al traino delle quotazioni dei titoli bancari.

Spread, lo scudo Bce: ecco come sarà

E’ previsto che la riunione a sorpresa (il presidente della Bundesbank era a Milano per una conferenza annullata all’ultimo momento) termini poco dopo le 13 con la pubblicazione di un comunicato. Si dà per scontato che i banchieri, colti di sorpresa dalla reazione, pur prevedibile, del mercato prenderanno un impegno esplicito sul reinvestimento dei bond in scadenza del piano Pepp. Ma, probabilmente. occorrerà qualcosa di più per rimediare all’errore di valutazione della scorsa settimana. Il membro belga del consiglio, Pierre Wunsch, scimmiottando Mario Draghi, dice che la BCE è pronta a mettere in campo tutto quel che serve ad impedire la frammentazione dell’area euro. Più esplicita Isabel Schnabel, membro tedesco del board, ha fornito ieri alcune indicazioni di massima sul bazooka anti spread. Non si tratterà di un piano di intervento Paese per Paese, ma sarà a tutti gli effetti un sistema globale di sorveglianza, controllo ed azione basato su una serie di parametri quantitativi. In questo modo, dovrebbero essere evitate le contestazioni legali.

Spread, il vertice Bce mette le ali alla Borsa

Nell’attesa di indicazioni più concrete a Milano si mettono in luce Banche, Assicurazioni e Asset Management: Intesa +5%, Banco Bpm+3,6%. Bper Banca +4%. In testa c’è Fineco Bank +7%. Rimbalzano anche Generali ed Unicredit +4%: Carlo Messina, Ad di Intesa Sanpaolo ha detto che i fondamenti dell’Italia non giustificano uno spread oltre i 100-150 punti sulla Germania.

Positiva la risposta del mercato (+2%) al piano Italgas al 2028. La società della distribuzione del gas prevede di investire 8,6 miliardi di euro, un incremento di 700 milioni di euro rispetto al precedente piano. Il programma degli investimenti in Italia è 4,5 miliardi di euro, sotto le aspettative. Per le gare del gas ci sono stanziati 1,8 miliardi di euro.

Ancora in rally Saipem +2,4%. Morgan Stanley alza il target price a 98,57 euro.

Leonardo +3%. La Polonia ha intenzione di acquistare diversi elicotteri militari AW149, costruiti da Leonardo. Vola Fincantieri +5% che ha dato il via al piano di buy back.