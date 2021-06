Sparkle lancia Albania Crossing: collegamento diretto Atene-Milano

La società del Gruppo TIM lancia il nuovo collegamento in fibra ottica stabilendo un percorso più veloce dai Balcani verso l’Europa occidentale, aggiungendo diversità e affidabilità alle rotte esistenti

Albania Crossing è già operativo: il nuovo collegamento diretto tra Atene e Milano di Sparkle – operatore globale del Gruppo TIM – realizzato in collaborazione con Albtelecom, società di telecomunicazioni albanese. Il nuovo collegamento in fibra ottica attraversa l’Albania stabilendo un percorso più breve e veloce dai Balcani ai principali hub europei grazie alla vasta rete continentale di Sparkle.

Nello specifico, la nuova rotta si propone con le migliori prestazioni in termini di latenza rispetto agli attuali collegamenti terresti che collegano Atene con Milano. In questo modo, tutti gli operatori di telecomunicazioni regionali e internazionali e fornitori di contenuti possono beneficiare di soluzioni di capacità diversificate e affidabili, disponibili in multipli di 100G.

Inoltre, il nuovo collegamento si inserisce in una strategia più ampia di espansione che fa leva su Atene come crocevia regionale sempre più rilevante e su Milano come hub gravitazionale di Internet e Cloud nell’Europa continentale per soddisfare le esigenze di connettività diversificata e resiliente tra i Balcani, il Medio Oriente e l’Europa.

Per Sparkle, Albania Crossing è la sesta rotta a collegare l’area sud-orientale del bacino del Mediterraneo con il resto del mondo. Oltre all’anello sottomarino esistente e ai collegamenti in fibra terrestre attraverso Sofia, consentendo così l’implementazione di una connettività robusta e completamente ridondata.