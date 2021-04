Condividi Twitter

Sotheby’s e Bucherer: insieme in una mostra dedicata al mondo del lusso

Una partnership per vivere in modo diverso i momenti salienti delle aste di gioielli, orologi, sneakers e handbags. Una mostra unica pensata da Sotheby’s (24 aprile – 11 maggio 2021) per il collezionista di oggi.

Sotheby’s e Bucherer stanno lanciando una partnership innovativa all’incrocio tra aste e vendita al dettaglio. La casa d’aste internazionale e il principale rivenditore di orologi e gioielli collaboreranno a una serie di iniziative, a partire da una mostra esclusiva presso la boutique principale di Bucherer a Ginevra e la vendita di orologi usati certificati dal rivenditore nell’asta “Important Watches” di Sotheby’s l’11 Maggio. Distribuita su cinque piani di spazi commerciali, la mostra, che si terrà dal 24 aprile all’11 maggio, offre ai collezionisti l’opportunità di vedere in anteprima gli straordinari punti salienti delle serie di vendite di lusso primaverili di Sotheby a Ginevra e New York. Da splendidi gioielli e orologi ricercati, a borse firmate e sneakers esclusive, la mostra è dedicata alle categorie di lusso in più rapida crescita sul mercato delle aste. I punti salienti includono pietre preziose provenienti dalle miniere del Kashmir e della Colombia, un Rolex Submariner indossato da Nick Nolte nel film degli anni ’70 The Deep e un paio di sneakers “Air Jordan 1” indossate da Michael Jordan durante la sua stagione da rookie con i Chicago Bulls nel 1985 . Poiché la domanda globale di orologi usati raggiunge livelli senza precedenti, fiducia, competenza e autenticità – tre valori al centro della filosofia di Sotheby’s e Bucherer – sono diventati sempre più importanti. Questa nuova partnership offre ai collezionisti la prima opportunità di acquistare all’asta orologi usati certificati Bucherer. Realizzati da marchi iconici (Audemars Piguet, Breguet, Longines e Rolex), i sette segnatempo presenti nell’imminente asta di Sotheby’s a Ginevra sono stati tutti autenticati, ispezionati e certificati dagli esperti di orologi interni di Bucherer e vengono forniti con un pre- certificato Bucherer di due anni Garanzia di proprietà.