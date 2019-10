Sostenibilità: Starace (Enel) nella top-30 dell’Onu

Il numero uno del gruppo italiano ha aderito alla Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance delle Nazioni Unite

L’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ha aderito alla Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance delle Nazioni Unite, rispondendo all’invito che il Segretario Generale dell’Onu, António Guterres, ha rivolto a 30 top manager. L’obiettivo è contribuire nei prossimi due anni al finanziamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo investimenti di lungo termine.

“Stiamo lavorando per rafforzare ulteriormente la cooperazione con altre aziende globali e sbloccare finanziamenti per raggiungere gli SDG – ha detto Starace – poiché la sostenibilità è un fattore trainante per la creazione di valore di lungo termine. In Enel abbiamo pienamente integrato la sostenibilità nel nostro modello di business e nelle nostre operazioni, aumentando la redditività dell’azienda. Guardando al futuro, GISD Alliance fornirà lo strumento per accelerare l’impegno del settore privato verso modelli di business sostenibili e consentire a finanziamenti sostenibili di dare il via a un miglioramento sociale, economico e ambientale in tutto il mondo”.