Solar Ventures: finanziamento Bper su due nuovi impianti fotovoltaici in Lazio e Sardegna. In esercizio nel 2023

Solar Ventures amplia la capacità produttiva in Lazio e Sardegna grazie ad un finanziamento Bper su due nuovi impianti fotovoltaici

Solar Ventures amplia la sua capacità produttiva rinnovabile nel Lazio e in Sardegna. La società milanese ha infatti ottenuto un finanziamento di 9,3 milioni di euro dal Gruppo BPER che verrà destinato alla realizzazione di due nuovi impianti fotovoltaici nell’area industriale a Pontinia (Latina) e a Ittiri (Sassari). Il primo impianto da 7,8 MegaWatt (MW) viene finanziato da Bper Banca direttamente mentre il secondo, da 1,1 MW, tramite Banco di Sardegna.

La fase di costruzione dei progetti, che hanno avuto accesso alla sesta asta GSE, sarà avviata a breve – precisa una nota della società milanese – mentre l’entrata in esercizio è prevista per marzo 2023. A pieno regime, gli impianti produrranno complessivamente 13,5 GigaWattora (GWh) di energia all’anno, evitando l’immissione in atmosfera di 5805 tonnellate di CO2 e resteranno di proprietà di Solar Ventures, potenziando il portafoglio e il presidio del territorio italiano da parte dell’azienda.

Michele Appendino, Ceo di Solar Ventures, sottolinea che “le fonti rinnovabili rappresentano la chiave di volta per accelerare il percorso di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. Si tratta di un’esigenza innanzitutto ambientale, ma anche geopolitica ed economica. Lo confermano i piani per la transizione energetica dell’Italia e dell’Unione Europea in cui, peraltro, il fotovoltaico ricopre un ruolo primario”.

Nell’operazione Solar Ventures si è avvalsa dello studio legale GOP (Gianni & Origoni) in qualità di legal advisor e di EOS Consulting come consulente tecnico, mentre Wide Group si è occupata della consulenza assicurativa. A Comal è stata invece affidata la realizzazione degli impianti tramite formula epc-m (engineering, procurement, construction, and management).

Chi è Solar Ventures

Nata nel 2005, Solar Ventures opera nell’industria solare, focalizzandosi su sviluppo, costruzione, finanziamento e gestione di impianti fotovoltaici utility scale (con potenza installata superiore a 1 MW) su scala globale. Gli impianti in fase di sviluppo sul territorio nazionale avranno una potenza complessiva, una volta installati, pari a 1,15 GWp (di cui 450 MWp sono completamente autorizzati). La società milanese si occupa inoltre della gestione tecnica e finanziaria degli impianti, lavorando anche sulle forme più innovative di investimento, come i PPA (Power Purchase Agreement), accordi di lungo termine per la fornitura di energia 100% rinnovabile, coinvolgendo direttamente anche gli investitori istituzionali per lo sviluppo dei progetti.