Snam vince il premio “Transition Bond of the Year”

Snam si conferma leader nella finanza sostenibile con il secondo premio consecutivo “Transition Bond of the Year”, conferito dalla rivista Environmental Finance e il raggiungimento anticipato degli obiettivi. Il nuovo Sustainable Finance Framework rafforza l’impegno verso la decarbonizzazione

Snam si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il premio “Transition Bond of the Year”, grazie al successo del collocamento di un bond di transizione allineato alla tassonomia dell’UE, convertibile in azioni ordinarie di Italgas. Il premio è conferito da Environmental Finance, rivista specialistica che affronta tematiche legate alla finanza sostenibile.

Questo è il primo bond del genere emesso sul mercato e riflette l’impegno di Snam nell’innovazione finanziaria sostenibile. Con un valore di 500 milioni di euro e una scadenza nel 2028, offre un tasso di interesse annuo del 3,250%.

Snam: raggiunto in anticipo l’obiettivo di finanza sostenibile

La transizione è un elemento chiave della strategia di Snam verso la finanza sostenibile, sostenendo la decarbonizzazione e consolidando la sua leadership nel settore. L’emissione del bond ha accelerato il raggiungimento dell’obiettivo di finanza sostenibile, portandolo a compimento tre anni prima del previsto. Di conseguenza, Snam ha rivisto al rialzo il proprio obiettivo di finanza sostenibile al 85% entro la fine del 2027, come annunciato nel suo Piano Strategico presentato a gennaio.

Il Sustainable Finance Framework di Snam

Snam ha pubblicato di recente il Sustainable Finance Framework, un aggiornamento del 2021 che segna un progresso nell’integrazione dei concetti Green e Sustainability-Linked, puntando sulla trasparenza nell’allocazione del capitale e negli obiettivi aziendali. La strategia sostenibile di Snam si adatta a un mercato orientato verso la trasparenza e l’adozione di strategie di transizione credibili.

A febbraio 2024, Snam ha emesso un bond unico che include una tranche Green per finanziare progetti specifici e una tranche Sustainability-Linked legata alla riduzione delle emissioni scope 3, oltre a scope 1&2. Questa operazione, prima nel suo genere per una società europea, risponde alle crescenti richieste del mercato.