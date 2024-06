Snam presenta un’offerta vincolante per l’acquisto del 100% di Edison Stoccaggio

Dopo l’anticipazione del Corriere è arrivata la conferma delle due società. Trattative avviate a febbraio

Snam ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisto del 100% di Edison Stoccaggio, che gestisce le attività di stoccaggio del gruppo Edison. Dopo l’indiscrezione pubblicata stamattina dal Corriere della Sera è arrivata la conferma delle due società attraverso una nota.

L’offerta fa seguito all’avvio di trattative in esclusiva tra Edison e Snam annunciate il 24 febbraio. “Ulteriori informazioni relative all’eventuale conclusione delle trattative saranno prontamente comunicate al mercato”, prosegue la nota che non fornisce dettagli economici sull’operazione. Nelle ore precedenti, il Corriere, anticipando la notizia, aveva parlato di un prezzo di 500-600 milioni di euro in contanti, non citato dal comunicato delle due società.

La cifra corrisponde a quella indicata da Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, che in passato aveva dichiarato che l’attività valeva più di 500 milioni e che Edison intendeva valorizzare l’asset al meglio perché non aveva bisogno di vendere.

Lo scorso 16 maggio, in una call con gli analisti, Il Ceo di Snam Stefano Venier aveva detto invece che la società era in fase finale due diligence per gli asset di stoccaggio gas di Edison e prevedeva di fare un’offerta vincolante entro giugno.

In questo contesto, a Piazza Affari, il titolo Snam guadagna l’1,83%, mentre le azioni di risparmio Edison R cedono lo 0,97%.