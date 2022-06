Smart city: Tim acquisisce Mindicity, società specializzata in piattaforme tech per gestire città intelligenti

L’operazione mira a offrire ai clienti del gruppo Tim una gamma completa di servizi e soluzioni digitali: Cloud, Security e IoT

Accelerare la transizione digitale per realizzare le città italiane del futuro. È l’obiettivo alla base dell’accordo tra Olivetti – digital company per le soluzioni IoT del gruppo Tim – e fabbricadigitale Srl e consiste nell’acquisizione di Mindicity, ramo d’azienda specializzato in piattaforme tecnologiche per la gestione delle smart city. L’acquisizione fa seguito alla collaborazione già avviata su progetti quali la Smart Control Room di Venezia.

In questo modo, Tim amplia la sua offerta Urban Genius, soluzione pensata per consentire alle amministrazioni locali di adottare un modello di città intelligente e sostenibile. Nel dettaglio, la soluzione consente “di pianificare e ottimizzare i servizi in ambiti prioritari quali la mobilità, la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio turistico, implementare e misurare le iniziative di transizione ambientale, effettuare analisi predittive in tempo reale e prevenire e gestire le emergenze”, si legge in una nota del gruppo.

Sull’operazione è intervenuto Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer di Tim: “Vogliamo offrire ai nostri clienti una gamma completa di servizi e soluzioni digitali, facendo leva sull’unicità delle nostre competenze. Mi riferisco alle tecnologie in house, ovvero Cloud, Security e IoT, e alla nostra catena del valore che è la più completa tra gli operatori del settore. Con queste leve saremo in grado di dare tutto il nostro supporto per accelerare la transizione digitale delle imprese in Italia”.