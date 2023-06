Smart City: Planet Smart City selezionata per uno dei progetti del Programma Ambiente di UNEP

L’azienda torinese è stata scelta per uno dei quattro progetti pilota selezionati dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) nell’ambito della Demand-Driven Electricity Networks Initiative (3DEN). Il progetto di Planet Smart City sarà realizzato in Brasile

Planet Smart City, realtà torinese che opera per l’applicazione di soluzioni nell’edilizia residenziale sociale, è stata scelta per guidare un progetto pilota sull’efficienza energetica in Brasile. Il progetto rientra tra le quattro opere selezionate dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) nell’ambito della Demand-Driven Electricity Networks Initiative (3DEN), un’iniziativa realizzata congiuntamente con l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), lanciata nel 2021 e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Modernizzare i sistemi di distribuzione dell’elettricità

L’obiettivo di 3DEN è quello di accelerare la modernizzazione dei sistemi di distribuzione dell’elettricità e l’uso efficiente delle risorse attraverso politiche, regolamenti, tecnologie e linee guida sugli investimenti energetici.

I quattro progetti selezionati dall’Unep saranno realizzati in Brasile, Colombia, India e Marocco ed aiuteranno ad acquisire conoscenze, testare nuovi approcci e diffondere buone pratiche nell’ambito dell’efficienza energetica con un beneficio diretto per la vita delle persone e per l’ambiente. Focus particolare sarà dato alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il progetto di Planet Smart City in Brasile

Il progetto pilota di Planet Smart City verrà realizzato a Smart City Laguna, nello Stato del Cearà, in uno dei quartieri intelligenti che l’azienda sta sviluppando in Brasile. Saranno installati pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo dell’energia e funzionalità per la gestione digitale dell’energia in 150 abitazioni. Il progetto beneficerà di una sovvenzione di un milione di dollari e sarà completato entro due anni. I servizi digitali saranno arricchiti da logiche di gamification per incentivare i cambiamenti comportamentali e diffondere la consapevolezza energetica tra i residenti. Sensori intelligenti registreranno le informazioni sugli impianti elettrici e forniranno avvisi direttamente ai residenti tramite l’applicazione Planet App. Questo consentirà loro di adattare il consumo energetico alle proprie esigenze, riducendo gli sprechi e le spese superflue. Planet Smart City realizzerà il progetto in collaborazione con EOT (Energy of Things) azienda italiana specializzata in soluzioni digitali e di intelligenza artificiale applicate al settore energetico.

“L’essere stati selezionati con un nostro progetto è motivo di particolare soddisfazione, sia perché la decisione è stata presa da due organizzazioni di livello mondiale, sia perché dimostra l’efficacia del nostro approccio ai temi della sostenibilità e la validità delle soluzioni che stiamo adottando nei nostri sviluppi. L’obiettivo di questa sperimentazione è quello di testare l’integrazione di soluzioni ad alta efficienza energetica nel mercato degli alloggi a prezzi accessibili, dimostrando che sono sostenibili non solo dal punto di vista ecologico ma anche economico” ha dichiarato Giovanni Savio, Global CEO di Planet Smart City.

“Il riconoscimento ricevuto dall’UNEP offre a Planet una concreta opportunità di portare l’innovazione nella vita quotidiana dei suoi residenti e conferma una volta ancora la validità delle linee strategiche di ricerca e sviluppo di Planet Smart City. L’interazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) darà risalto e risonanza agli impatti ambientali, sociali ed economici che ci aspettiamo di vedere in questo progetto e di poter replicare in altri quartieri smart, contribuendo così a innalzare lo standard qualitativo delle abitazioni a prezzi accessibili nel mondo” ha commentato Graziella Roccella, Planet Smart City’s Chief Research & Product Design Officer.