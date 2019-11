Sit, nei nove mesi l’Ebitda sale del 7%

L’azienda veneta che sviluppa e produce dispositivi domestici per l’efficienza energetica degli apparecchi a gas ha registrato in particolare un’impennata delle vendite nella Divisione Smart Gas Metering.

Sit, l’azienda veneta che sviluppa e produce dispositivi domestici per l’efficienza energetica degli apparecchi a gas, ha pubblicato i conti dei primi nove mesi del 2019 registrando in particolare un’impennata delle vendite nella Divisione Smart Gas Metering (+22,5% a 69,5 milioni) e un EBITDA consolidato pari a 37,1 milioni (+6,9%), che include l’effetto della prima applicazione dell’IFRS 16 pari a 1,7 milioni. In lieve calo invece l’utile netto, sceso a 16,2 milioni (-2%) con un tax rate che beneficia di un provento fiscale straordinario di 3,7 milioni. I ricavi sono ancora superiori ai 260 milioni di euro (262,8 milioni, -2,5%) considerando i nove mesi, anche se prendendo il dato del solo terzo trimestre Sit registra una crescita dell’1,5%: solo nei mesi estivi il fatturato ha quasi toccato i 100 milioni.

“Il trimestre appena concluso – ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato di SIT Federico de’ Stefani – è stato importante sia per i risultati conseguiti che per le conferme ricevute. In questi mesi prestigiose istituzioni, quali la SDA Bocconi, hanno premiato il nostro Gruppo per la capacità di creare valore in ambito non solo economico ma anche umano, sociale, ambientale e tecnologico mentre il governo inglese ha assegnato a SIT un importante ruolo nell’ambito dello Smart Metering in cui la nostra tecnologia potrà giocare un ruolo chiave nello sviluppo di un prototipo di contatore funzionante ad idrogeno”.

“Da sempre SIT – ha proseguito de Stefani – presta una grande attenzione all’innovazione con l’obiettivo di massimizzare le prestazioni di comfort, riducendo il più possibile i consumi energetici e le emissioni. In questa direzione continuiamo a porre attenzione all’utilizzo delle fonti energetiche del futuro, come ad esempio l’idrogeno. Tornando ai risultati del trimestre, la copertura globale del business Heating si riflette in performance con segni diversi a seconda delle dinamiche dei Paesi e del loro contesto regolamentare nonché di quello macroeconomico, mentre la divisione Smart Gas Metering continua nella crescita di volumi a doppia cifra nel mercato domestico. Significativi i risultati dalle efficienze operative raggiunti dal Gruppo nel periodo considerato”.