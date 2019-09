Sit: boom di vendite per la divisione Smart Gas Metering

Il gruppo padovano ha registrato ricavi in discesa del 4,6 ed ebitda in crescita del 5,5 – Utile netto a quota 4,5 milioni

Sit, azienda padovana quotata sull’Mta che sviluppa, ingegnerizza, produce e distribuisce soluzioni e componenti per applicazioni industriali, quotata in Borsa sul segmento MTA, ha diffuso i conti del primo semestre del 2019.

Nei sei mesi in questione, Sit ha registrato ricavi pari a 167,2 milioni di euro, in calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’ebitda consolidato è stato pari a 21,1 milioni (12,6% dei ricavi) in crescita del 5,5% rispetto ai 20,0 milioni di euro del primo semestre 2018 (11,4% dei ricavi), e include l’effetto della prima applicazione dell’IFRS 16 pari a +1,3 milioni.

L’utile netto consolidato si è attestato a 4,5 milioni (2,7% dei ricavi) con una riduzione di 3,9 milioni rispetto al primo semestre 2018.

I risultati conseguiti evidenziano il diverso andamento delle due divisioni del Gruppo, come ha commentato il presidente e amministratore delegato di SIT Federico de’ Stefani: “Dopo cinque anni di crescita organica delle vendite di Heating ad un tasso medio annuo composto del 3,6% (4,8% negli ultimi tre anni), il 2019 risentirà dell’incertezza del contesto macroeconomico internazionale e del venir meno di politiche di incentivazione in alcuni Paesi, con un conseguente impatto sui tassi di crescita. Nel primo semestre del 2019 la Divisione Heating ha continuato a registrare importanti progressi sul mercato americano mentre ha sentito gli effetti della flessione dei mercati regolamentati in Turchia e Cina nonché della congiuntura negativa in alcuni paesi europei”.

Parlando in cifre, la divisione Heating nel primo semestre ha registrato vendite pari a 123,1 milioni, un dato che rappresenta un ribasso del 12,8% rispetto ai primi sei mesi del 2018 “per lo più dovuto alla diminuzione registrata in aree regolamentate quali la Turchia (-10,1 milioni) e la Cina (-2,7 milioni) e nelle aree a quest’ultima correlate in termini di export”, spiega Sit in una nota.A controbilanciare c’è però la crescita americana, un mercato in cui le vendite sono salite del 16,1%.

Boom della divisione Smart Gas Metering, le cui vendite sono salite del 29,6 a 32,7 milioni di euro.

“La Divisione Smart Gas Metering”, ha proseguito de’ Stefani, “conferma le previsioni di crescita nel mercato italiano con un incremento dei ricavi nel primo semestre del 29,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il portafoglio ordini acquisito al 30 giugno sostiene le ottime prospettive di questo business per il 2019. Con il nuovo Management Team stiamo elaborando la nuova versione dei piani strategici sui possibili scenari di sviluppo del Gruppo che avranno particolare enfasi sui progetti di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti”.