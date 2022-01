Sfilate moda, Armani e Cucinelli cancellano. Milano resiste

Prime importanti defezioni alle sfilate fisiche di gennaio per la moda uomo. Ma Pitti e Milano Fashion week confermano le manifestazioni in presenza con protocolli anti-Covid rafforzati

Omicron dilaga e la moda si interroga sulle sfilate. Giorgio Armani ha annullato la passerella dal vivo per l’uomo a Milano e per l’Alta Moda a Parigi in gennaio. Anche Cucinelli ha disdetto la sua a Pitti Uomo. Rimandata ad aprile la presentazione del progetto Vintage di Valentino, inizialmente prevista dal 13 al 20 gennaio a Milano. Queste sono le prime rinunce delle sfilate in presenza che non escludono però la passerella a porte chiuse.

SFILATE MODA, CAMBI IN VISTA NEL CALENDARIO

La Camera della Moda, con un comunicato, ha annunciato che «è possibile che nei prossimi giorni il calendario della Fashion Week possa prevedere alcuni cambiamenti in quanto, nella massima collaborazione coi brand che partecipano alla nostre settimane della moda e con la sempre massima attenzione alla situazione sanitaria complessa che il nostro Paese sta vivendo, alcuni eventi che ad oggi non sarà possibile realizzare come originariamente immaginati, potranno essere annullati o posticipati».





«Le Fashion Week di Milano – prosegue la nota – in questi anni di pandemia sono state riconosciute dagli addetti ai lavori, a livello internazionale, come quelle in cui si sono sentiti più sicuri e tutelati, anche grazie al nostro costante lavoro con le Istituzioni, in primis il Comune di Milano. È nostra intenzione proseguire in questa direzione, confermando una Fashion Week in presenza ed in sicurezza, che potrà essere seguita in tutto il mondo attraverso la piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it».

Milano Fashion Week dunque conferma gli appuntamenti in presenza con protocolli di sicurezza adeguati e conferma anche l’arrivo dei buyers ad una delle manifestazioni del Made in Italy più attese dell’anno. Fendi e Dolce&Gabbana hanno invece confermato gli eventi fisici.

SFILATE MODA, PITTI E MILANO CONFERMANO

Se gennaio è il mese-chiave per la moda uomo con Pitti (11-13 gennaio, a Firenze) e Milano Moda Uomo (14-18 gennaio), quest’anno lo è ancora di più visto che a dicembre il London Fashion Week è stato cancellato proprio per l’avanzata dei contagi Covid. I riflettori sono dunque tutti puntati sull’Italia e gli organizzatori delle manifestazioni di Firenze e Milano confermano le manifestazioni “in presenza e in sicurezza”. E con regole rafforzate: super green pass e mascherine Ffp2 per tutti. Pronte a partire le nuove “Indicazioni operative per la redazione di protocolli per la tutela della salute e prevenzione del rischio da contagio Covid-19 nella realizzazione di sfilate di moda”, che recepiscono anche le ultime disposizioni del governo.