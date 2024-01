Condividi Twitter

Settimana bianca sempre più cara, +11%. Allarme di Federconsumatori

La neve comincia a diventare un lusso. Una famiglia media italiana arriva a spendere più di 7 mila euro per una settimana. I maggiori rincari in Veneto. Ma a sciare non si rinuncia e si cercano alternative: più soggiorni brevi e pernottamenti economici

Settimana bianca quanto mi costi? Il prossimo fine settimana porterà con sé una nuova ondata di freddo, alimentando l’ottimismo per il turismo invernale ma con la neve arriverà anche una doccia gelata per i consumatori. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori prevede, infatti, significativi aumenti dei costi per la settimana bianca. Una famiglia media spende più di 7 mila euro Nello specifico, l’Osservatorio ha analizzato i costi dettagliati per una famiglia di 4 persone durante una settimana bianca (7 giorni e 6 notti) in rinomate località sciistiche italiane. Il monitoraggio ha riguardato noleggio attrezzatura, albergo, pasti e skipass nelle principali destinazioni sciistiche del Veneto, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Abruzzo e centro Italia. I risultati indicano costi proibitivi: nella stagione 2023-2024, si prevede che una famiglia spenda in media 7.104,96 euro, registrando un aumento dell’11% rispetto alla stagione precedente. Veneto la regione più costosa I maggiori aumenti, rileva Federconsumatori, si hanno per lo skipass settimanale (+18%), il noleggio attrezzatura (+10%) e gli hotel (+13%). Il Veneto rimane la destinazione più costosa, con un costo di 2.113,17 euro a persona, mentre in Abruzzo o nel centro Italia la spesa si abbassa a circa 1.442,72 euro a persona. Altro elemento da prendere in considerazione è il costo del viaggio (benzina e pedaggio): ad esempio, da Milano a Cortina d’Ampezzo si stima circa 89 euro a tratta, da Roma a Roccaraso circa 36 euro, e da Torino a Cervinia 27 euro. Quasi un lusso per molti italiani. Per gli italiani soggiorni brevi e economici. Crescono gli stranieri Secondo Federconsumatori “i costi proibitivi rendono più élitaria la vacanza ad alta quota”. Nonostante ciò, ci si aspetta un alto afflusso di visitatori: da un lato, il turismo straniero contribuirà a compensare le difficoltà finanziarie delle famiglie italiane; dall’altro, molti italiani, desiderosi di mantenere l’esperienza in montagna, opteranno per soggiorni più brevi (3-4 giorni) e soluzioni di pernottamento più economiche come appartamenti, b&b e ostelli. La tabella costi Ecco la tabella dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori con i costi in dettaglio. Settimana Bianca 2022 2023 Noleggio al Giorno Sci e Racchette 23,41€ 25,37€ Scarponi 12,97€ 14,59€ Casco 5,60€ 6,40€ Ramponi 12,00€ 12,00€ Totale 41,98€ 46,36€ —————— ——- ——- Albergo Costo a Persona in Camera Doppia con Colazione A Notte 95,16€ 110,30€ Totale (6 Notti – 7 Giorni) a Persona 584,11€ 661,80€ —————— ——- ——- Skipass Giornaliero 53,12€ 57,90€ Settimanale 303,72€ 357,00€ —————— ——- ——- Ristorante Pranzo a Persona – Ristorante/Rifugio 39,03€ 40,80€ Pranzo a Persona – al Sacco 9,08€ 9,43€ Cena a Persona – Ristorante 46,89€ 49,33€ Totale 1 Settimana 434,77€ 456,10€ —————— ——- ——- Totale Complessivo a Persona 1.595,50€ 1.776,24€ Totale Complessivo per una Famiglia (2 Adulti e 2 Ragazzi) 6.381,98€ 7.104,96€ Tabella Federconsumatori