Servizi segreti, è Bruno Valensise il nuovo direttore dell’Aisi

La nomina arriva direttamente dalla premier Meloni. Si tratta del primo direttore non proveniente dai Carabinieri. Valensise ha una lunga carriera nei servizi segreti e vanta un curriculum di tutto rispetto

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha nominato Bruno Valensise come nuovo direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi). La decisione è stata presa in seguito alla consultazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Valensise, romano di 53 anni, aveva iniziato la sua carriera proprio nei servizi segreti italiani nel Sisde, predecessore dell’Aisi. Prenderà il posto del prefetto Mario Parente, generale dei Carabinieri, che si ritirerà a 66 anni dopo 8 anni di servizio come direttore dell’Aisi. Il mandato di Valensise inizia il 19 aprile.

Primo direttore dell’Aisi che non proviene dai Carabinieri

La nomina di Bruno Valensise come nuovo direttore dell’Aisi segna un nuovo passo, poiché da quando il Sisde è stato trasformato nel 2007, la guida dell’agenzia interna è stata prevalentemente affidata a ufficiali dei Carabinieri, ad eccezione di un breve periodo con Franco Gabrielli. Valensise sostituisce Mario Parente, il cui pensionamento ha dato il via al totonomine tra Giuseppe Del Deo e lo stesso Valensise. Alla fine ha prevalso lo storico dirigente dei servizi e vice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), molto apprezzato da figure influenti come il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Salvini e anche da esperti di intelligence che hanno lavorato nei governi di centrosinistra.

Il curriculum di Valensise

Bruno Valensise è stato vicedirettore vicario del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dal settembre 2019, quando il dipartimento era guidato da Gennaro Vecchione e oggi da Elisabetta Belloni. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Ufficio Centrale per la Segretezza del Dis e diretto la Scuola di Formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La sua carriera è stata prevalentemente interna al Dis, dimostrando una forte convinzione nella sinergia tra le varie articolazioni dei servizi segreti.

Ora, come nuovo direttore dell’Aisi, sarà impegnato sul campo, affrontando sfide cruciali come la sicurezza interna e le minacce di eversione nazionale e terrorismo internazionale. Valensise è noto per il suo ruolo nella formazione dei futuri agenti segreti, avendo guidato la scuola nel 2013, sotto la direzione di Giampiero Massolo.

La senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, è stata la prima a congratularsi per la nomina di Valensise come nuovo direttore dell’Aisi: “La nomina premia la competenza, l’esperienza e la conoscenza di un settore nevralgico per il Paese come quello dell’intelligence, acquisita sul campo, anche in qualità di vicedirettore vicario del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”. Soddisfatto anche Maurizio Gasparri poiché “è stata premiata competenza e professionalità”.