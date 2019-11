Seggiolino “salva bebè”, Generali lancia concorso per vincerne uno

Fino al 31 marzo 2020 iscrizioni aperte al concorso “Non ti scordar di me”: in palio 1000 cuscini hi-tech da inserire nel seggiolino auto.

Il Parlamento, con la legge 117/2018, ha introdotto l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi: per sensibilizzare su questa disposizione Generali Italia ha lanciato il concorso “Non ti scordar di me”, valido dal 1° novembre al 31 marzo 2020, che permette di vincere un cuscino “salva bebè” a coloro che sottoscriveranno la soluzione assicurativa Immagina Strade Nuove, e che saranno poi tirati a sorte.

Con la polizza Immagina Strade Nuove Generali Italia, coerentemente col proprio motto “partner di vita”, intende assicurare lo spostamento della persona e non più solo l’automobile come oggetto: la nuova soluzione assicurativa di Generali Italia protegge lo spostamento sia alla guida dell’auto a noleggio e in condivisione (bike/car sharing), sia a bordo di mezzi pubblici come bus, metro e treno.

Attraverso Generali Jeniot, la società 100% Generali Italia dedicata allo sviluppo di servizi innovativi nell’ambito dell’Internet of Things e della Connected Insurance, si mette dunque a disposizione dei clienti il cuscino hi-tech connesso allo smartphone che avverte il cliente della presenza del bambino sul seggiolino auto. A concorso è possibile iscriversi gratuitamente: in palio ci sono 1.000 dispositivi, che verranno assegnati in 4 estrazioni mensili dal 18 dicembre 2019 al 9 aprile 2020.