Se il Manchester City vale quanto la Somalia

In base a una recente operazione finanziaria, la valutazione del club dei citizens è arrivata a 4,8 miliardi di dollari: una cifra che supera il Prodotto interno lordo di ben 33 Paesi

Se il Manchester City fosse un Paese sarebbe la 152esima economia mondiale, subito dopo la Somalia. Non è uno scherzo. O almeno, non del tutto.

Può sembrare grottesco, ma per arrivare a questa conclusione basta confrontare un po’ di numeri. Il punto di partenza è la notizia diffusa il 26 novembre dalla società di private equity Silver Lake, che ha annunciato l’acquisto del 10% di City Football Group, veicolo che fa capo ad Abu Dhabi e controlla il club allenato da Pep Guardiola. Costo dell’operazione: quasi 500 milioni di dollari. Significa che la valutazione complessiva della squadra campione d’Inghilterra tocca la quota siderale di 4,8 miliardi di dollari.

Ora, se prendiamo la lista dei Paesi di tutto il mondo ordinati in base al Prodotto interno lordo, scopriamo che il Manchester City avrebbe pieno diritto di figurare nella classifica. Certo, non farebbe parte del G20, ma non sarebbe nemmeno nelle ultime posizioni, visto che in totale il pianeta conta 185 Stati indipendenti. Come dire che 33 Paesi – ben più dei 28 membri dell’Ue, 27 dopo Brexit – valgono meno del Manchester City.

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale relative al 2019, il Pil della Somalia ammonta a 4,958 miliardi di dollari ed è alla posizione numero 151 della graduatoria mondiale. Segue lo Swaziland, con 4,657 miliardi. In mezzo, se il valore d’impresa fosse un Pil, ci sarebbero appunto i citizens del Kun Aguero e Kevin De Bruyne.

Ancora più in basso nella classifica compaiono Paesi come Burundi (157esimo con 3,573 miliardi), Eritrea (167esima – 2,110 miliardi) e San Marino (170esimo), che con i suoi 1,591 miliardi vale esattamente un terzo del Manchester City. Peraltro, vista da lontano, la maglia della nazionale sanmarinese sembra proprio quella del City.